"Rangers" bez savainotā Šmita uzvar "Flames", Girgensonam uzvara pret bijušo klubu, Šilovs paliek rezervē
Latviešu pārstāvētie Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubi aizvadīja spēles naktī uz 12. novembri.
Šmits turpina nespēlēt
"Rangers" izbraukumā pret Kalgari "Flames" uzvarēja ar rezultātu 3:1 (0:0, 2:0, 1:1), sagādājot mājiniekiem trešo zaudējumu pēdējo četru spēļu laikā. Šmits ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ "Rangers" nevarēs palīdzēt vairākas nedēļas.
Uzvarētāju rindās divus vārtus guva Mika Zibanejads, bet reizi precīzs bija Tajs Kartjē, kurš ripu tukšos mājinieku vārtos raidīja septiņas sekundes pirms finālsvilpes. "Flames" sastāvā vienīgais trāpīgais raidījums Adama Klapkas kontā.
Austrumu konferencē "Rangers" pēc 20 spēlēm ar 23 punktiem ieņem septīto vietu un nākamo spēli aizvadīs sestdienas rītā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar līgas vājāko komandu Vankūveras "Canucks".
Girgensonam liels spēles laiks
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Tampabejas "Lightning" izcīnīja uzvaru pār Bufalo "Sabres". "Lightning" viesos bija pārāki ar 8:3 (2:0, 2:2, 4:1), izcīnot ceturto uzvaru pēdējās piecās spēlēs.
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Girgensons laukumā pret savu bijušo komandu pavadīja 18 minūtes un vienu sekundi, no kurām divas minūtes un 27 sekundes spēlēja mazākumā. Latvijas uzbrucējs izdarīja vienu metienu pa vārtiem, pielietoja sešus spēka paņēmienus, zaudēja vienu ripu, uzvarēja 14 no 26 iemetieniem un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Ar trim gūtiem vārtiem jeb "hat trick" un rezultatīvu piespēli uzvarētāju rindās izcēlās Ņikita Kučerovs, Brendons Heigels sakrāja 2+1, bet Džons Karlsons tika pie pieciem (1+4) punktiem. Vēl pa vārtiem "Lightning" rindās guva Janni Gords un Skots Saburins, bet mājinieku sastāvā izcēlās Džoss Douns, Teidžs Tompsons un Džeisons Zakers.
"Lightning" ar 26 punktiem 18 spēlēs Austrumu konferencē ieņem trešo vietu un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Kolumbusas "Blue Jackets" hokejistiem.
Šilovs paliek rezervē
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs trešdien palika uz rezervistu soliņa Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kura viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" pēcspēles metienu sērijā viesos pieveica Sanhosē "Sharks" komandu. "Penguins" izbraukumā uzvarēja ar 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) un atstāja Austrumu konferences pēdējo vietu.
Spēles devītajā minūtē Samuels Žirārs vadībā izvirzīja viesus, bet 44. minūtē Bens Kindels vairākumā panāca 2:0. Mājinieki atspēlējās mača izskaņā, kad 52. minūtē komandas pirmos vārtus guva Maklīns Selebrīni, bet izlīdzinājumu 56. minūtē panāca Meisons Māršments.
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Papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles metienu sērijā vienīgais precīzi meta "Penguins" uzbrucējs Kindels. "Penguins" vārtsargs Sergejs Murašovs atvairīja 34 no 36 metieniem jeb 94,4% raidījumu un tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni.
Pitsburgas komanda ar 16 punktiem 19 spēlēs pakāpās uz 14. vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Otavas "Senators" hokejistus.