Ostapenko ar partneri izcīna svarīgu uzvaru un saglabā cerības uz “WTA Finals” pusfinālu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji trešdien WTA sezonas noslēguma turnīra ("WTA Finals") dubultspēļu otrajā mačā izcīnīja uzvaru, turpinot cīņu par iekļūšanu pusfinālā.
Turnīra otrajā spēlē ar piekto numuru izsētais Latvijas un Taivānas duets ar 7-5, 6- 3 pieveica Šuai Džanu no Ķīnas un Elīzi Mertensu no Beļģijas, kuras izsētas ar septīto numuru.
Jau ziņots, ka turnīra pirmajā mačā Ostapenko/Sje ar 6-3, 1-6, 10:12. piekāpās ķīnietei Guo Haņju un Kristinai Mladenovičai no Francijas, kuras izsētas ar trešo numuru. Latvijas/Taivānas duets tajā spēlē supertaibreikā nenoturēja pārsvaru 6:0 un 8:2.
Turnīra turpinājumā Ostapenko/Sje tiksies ar galvenajām favorītēm kanādieti Gabrielu Dabrovski un Luizu Stefani no Brazīlijas, kuras trešdien tika pie otrās uzvaras, ar 7-6 (7:5), 4-6, 10:5 pieveicot Guo/Mladenoviču.
Otrā grupā spēlē Kateržina Siņakova (Čehija)/Teilore Taunzenda (ASV, 2.), Kristina Buksa (Spānija)/Nikola Melihara-Martinesa (ASV, 4.), Elena Peresa (Austrālija)/Demi Shūrsa (Nīderlande, 6.) un ar astoto numuru izsētais Itālijas pāris Sāra Errāni/Jasmīne Paolīni.
Pusfinālā iekļūs apakšgrupu pirmo divu vietu ieguvējas.
Ostapenko un Sje cīnījās sezonas noslēguma turnīrā arī pērn, piedzīvojot neveiksmi pusfinālā.
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"WTA Finals" Indianvelsā norisināsies līdz 15. novembrim.