"Rīgas zeļļi" Eirokausa spēlē piekāpjas "Aris" komandai
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" trešdien Eirokausa septītās kārtas spēlē viesos ar 81:105 (14:28, 18:35, 20:25, 29:17) piekāpās Grieķijas komandai Saloniku "Aris".
A grupā pa sešām uzvarām ir sešas un septiņas spēles aizvadījušajām Jeruzalemes "Hapoel" un "Aris" komandām, pa trīs uzvarām ir "Le Mans", Tortonas "Derthona" un "Rīgas zeļļi" vienībām, rīdziniekiem aizvadot par maču vairāk nekā tiešajiem konkurentiem. Tālāk ar divām uzvarām septiņos mačos ir Ļubļanas "Olimpija" un Rostokas "Seawolves" basketbolistiem, bet vienu uzvaru sešos dueļos guvusi Burgosas "San Pablo".
"Rīgas zeļļiem" rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Tonijs Pērkinss, 12 punktus guva Tailers Vols, 11 punktus iemeta Rolands Šulcs, desmit punkti bija Ivanam Tkačenko, bet astoņus punktus guva, septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja un četras rezultatīvas piespēles atdeva Toms Talcis.
Vasiļa Spanuļa vadītajā "Aris" komandā pa 19 punktiem guva Metjū Morgans un Adams Mokoka, bet 14 un 13 punkti bija attiecīgi Džeremaijam Robinsonam-Ērlam un Vasilim Toliopulam.
"Aris" jau no pirmajām minūtēm apliecināja savu favorītu statusu un pakāpeniski audzēja savu pārsvaru, kas otrajā puslaikā divreiz sasniedza 38 punktus.
Eirokausa pamatturnīrā 32 komandas cīnās četrās grupās, aizvadot divu apļu turnīru. Izslēgšanas turnīra spēlēm kvalificējas katras grupas četras labākās vienības. "Rīgas zeļļi" ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas startē Eirokausā. Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".