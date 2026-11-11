"Valmiera Glass"/ViA komandai izcīna uzvaru FIBA Eiropas kausa spēlē
Latvijas basketbola klubs "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA) trešdien savā laukumā svinēja uzvaru FIBA Eiropas kausa piektās kārtas spēlē, ar 85:77 (10:16, 27:19, 23:18, 25:24) pārspējot Kosovas klubu "Bashkimi".
Uzvarētāju labā 19 punktus guva Džeiks Haidbreders, 16 - Braiss Makbraids, pa 13 punktiem - Verners Kohs un Artis Ate, kura kontā arī septiņas atlekušās bumbas, bet 12 punktus un deviņas atlekušās bumbas sakrāja Aminu Mohameds. Viesiem 17 punktus, piecas atlekušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Šenons Šorters, bet 14 punktus un 13 atlekušās bumbas - Gevins Kensmils.
Pirmos divus punktus spēlē guva mājinieks Aminu Mohameds, bet pēc tam vadībā līdz gandrīz puslaika beigām bija viesi, vairākkārt panākot astoņu punktu pārsvaru. Tomēr puslaika beigās mājinieki guva septiņus punktus pēc kārtas un pēc Iena Skota diviem gūtiem punktiem puslaiku noslēdz savā labā - 37:35.
Trešās ceturtdaļas vidū valmierieši panāca 56:42 pēc Braisa Makbraida tālmetiena un nosargāja vadību līdz mača beigām. Pēdējās ceturtdaļas vidū gan viesi pēc Šenona Šortera septiņiem pēc kārtas gūtiem punktiem pietuvojās līdz 69:70, taču vadībā netika.
F grupā Valmieras komanda ar trim uzvarām sešās spēlēs ieņem trešo vietu sešu komandu vidū, bet "Bashkimi" ar vienu uzvaru piecās spēlēs ir piektā. Līdere ar piecām uzvarām sešās spēlēs ir "Korfez" no Turcijas, sešās spēlēs četri panākumi ir franču "Elan Chalon", trīs - Tallinas "Bigbank/Kalev" no Igaunijas, bet pēdējā vietā ar vienu uzvaru piecās spēlēs ir Lielbritānijas klubs "Manchester".
FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā sacenšas 48 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, klubiem aizvadot divu apļu cīņas. Otrajā kārtā iekļūst katras grupas divas labākās vienības. Otrajā kārtā 16 komandas tiks sadalītas četrās grupās, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmo divu vietu ieguvējām. Izslēgšanas spēlēs uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā. Pagājušajā sezonā par FIBA Eiropas kausa uzvarētāju kļuva Spānijas komanda "Bilbao".