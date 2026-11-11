"VEF Rīga" spraigā cīņā FIBA Eiropas kausa spēlē uzvar Plovdivas komandu
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" trešdien FIBA Eiropas kausa piektās kārtas spēlē spraigā cīņā ar 85:83 (20:24, 22:28, 22:17, 21:14) pārspēja Plovdivas "Lokomotiv".
"VEF Rīga" komandā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Džordans Sīrss, kuram bija arī četras atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles. Ar 13 punktiem piebalsoja Mets Rodžerss, pa 11 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Rihardam Aleksandrovam un Luisam Rodrigesam, desmit punktus guva, astoņas bumbas zem groziem izcīnīja un četras rezultatīvas piespēles atdeva Mareks Mejeris, bet septiņi punkti un piecas rezultatīvas piespēles bija Aigaram Šķēlem.
"Lokomotiv" komandā 24 punkti un piecas rezultatīvas piespēles bija Devērlam Remzijam, 22 punktus guva Džomaru Brauns, 13 punktus guva un deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja Aizija Tompsons. Zem groziem 15 bumbas izcīnīja Saikvans Džemisons.
Rīdzinieki spēli sāka ar sešiem bezatbildes punktiem, taču turpinājumā mājinieki ātri izlīdzināja spēles gaitu. Pirmo ceturtdaļu viesi zaudēja ar 20:24, pretiniekiem divas trešdaļas no punktiem gūstot Aizijam Tompsonam un Džomaru Braunam.
Otrās ceturtdaļas pirmajā minūtē Luiss Rodrigess realizēja divus tālmetienus un neļāva Plovdivas komandai attālināties rezultātā. Ceturtdaļas vidū Meta Rodžersa tālmetiens deva rīdziniekiem trīs punktu pārsvaru (36:33), taču nākamajās piecās minūtēs pretinieki veica izrāvienu 19:6 un pirmo puslaiku uzvarēja ar 52:42.
Trešās ceturtdaļas pirmajā pusē rīdzinieki pietuvojās līdz četru punktu deficītam, taču vidū pieļāva divus pretinieku uzbrukumus, kas noslēdzās ar precīziem tālmetieniem (52:64). Ceturtdaļas otrajā pusē šoreiz viesi bija sekmīgāki un sadzēsa pretinieku pārsvaru par vairāk nekā pusi (64:69).
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Turpinājumā mājinieku uzbrukumi apstājās, un ceturtā ceturkšņa trešajā minūtē Rīgas komanda pietuvojās vairs tikai līdz vienam precīzam metienam (69:71). Pēc minūtes pārtraukuma "Lokomotiv" pārtrauca nerezultatīvo nogriezni, taču "VEF Rīga" tomēr pārņēma vadību pēc Mejera un Siliņa sadarbībām (76:73).
Nepilnas divas minūtes pirms pamatlaika beigām "Lokomotiv" atguva vadību, taču Mejeris ar metienu zem groza izlīdzināja rezultātu. Sākoties pamatlaika pēdējai minūtei, Latvijas klubs bija vadībā ar 81:80, taču pretinieku tālmetiens nosvēra vadības kausus par labu viņiem.
Turpinājumā Siliņš realizēja divus no četriem soda metieniem, un 34 sekundes pirms beigu svilpes rezultāts kļuva neizšķirts - 83:83. Mājinieki savu uzbrukumu neizmantoja, turpretī Šķēle 12 sekundes pirms pamatlaika beigām realizēja divus soda metienus - 85:83. Noturot veiksmīgi aizsardzību, "VEF Rīga" nodrošināja uzvaru.
FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā sacenšas 48 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, klubiem aizvadot divu apļu cīņas. Otrajā kārtā iekļūst katras grupas divas labākās vienības. Otrajā kārtā 16 komandas tiks sadalītas četrās grupās, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmo divu vietu ieguvējām. Izslēgšanas spēlēs uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā. Pagājušajā sezonā par FIBA Eiropas kausa uzvarētāju kļuva Spānijas komanda "Bilbao".