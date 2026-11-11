Latvijas basketbolistes ar uzvaru sāk Eiropas čempionāta kvalifikācijas otro posmu
Latvijas sieviešu basketbola izlase trešdien ar uzvaru sāka 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otro posmu, atlases otrā posma pirmajā mačā viesos ar 81:66 (19:15, 20:19, 26:17, 16:15) pārspējot Austrijas valstsvienību.
Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 18 punktiem un četrām atlēkušajām bumbām bija Kate Vilka, 14 punkti, četras atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles un četri bloķēti metieni bija Aleksai Gulbei, deviņus punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Ieva Pulvere, tāpat deviņi punkti bija Dignai Strautmanei, bet pa astoņiem punktiem un piecām atlēkušajām bumbām bija Kitijai Laksai un Vanesai Jasai.
Visas 11 basketbolistes, kuras devās laukumā, atzīmējās ar gūtajiem punktiem. Austrietēm 16 punkti un sešas atlēkušās bumbas bija Sārai Sagererai, bet 12 punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Sigrīda Koicara. Trešdienas vakarā savstarpējo spēli aizvada latviešu nākamās pretinieces Slovēnija un Itālija.
Pirmā ceturtdaļa aizritēja straujā spēlē, turklāt latvietes pirmajās desmit minūtēs nestājās uz soda metienu līnijas. Vienubrīd viešņām bija sešu punktu pārsvars, taču ceturksni Matīsa Rožlapas vadītā komanda noslēdza ar četru punktu handikapu (19:15).
Otrajā ceturtdaļā Latvijas izlases pārsvars pirmo reizi mačā pārsniedza desmit punktus, taču puslaika nogalē sekmīgākas uzbrukumos bija austrietes, un, dodoties pārtraukumā, rezultāts bija 39:34 Matīsa Rožlapas vadītās komandas labā.
Trešajā ceturtdaļā ar vēl pāris izrāvieniem viešņas nostiprināja vadību, kas lielāka par desmit punktiem. Otrajā puslaikā Latvijas pārsvars vienubrīd sasniedza 22 punktus.
Kvalifikācijas turpinājumā Latvijas izlase K grupā sestdien izbraukumā tiksies ar Slovēniju, bet otrdien savā laukumā mērosies spēkiem ar Itāliju. Atbildes spēles tiks aizvadītas nākamā gada februārī, bet finālturnīram kvalificēsies grupas divas labākās izlases. No 15 basketbolistēm, kuras piedalījās treniņos un devušās izbraukumā, Vīnē nespēlēja Marta Miščenko, Enija Ķīvīte un Kristīne Moora.
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2027. gada Eiropas čempionāta finālturnīrs notiks nākamā gada jūnijā. Grupu turnīri notiks Beļģijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā. Medaļas un sešas ceļazīmes uz 2028. gada olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru tiks sadalītas izslēgšanas turnīrā Viļņā. Rožlapas asistenti Latvijas izlasē ir Kaspars Mājenieks, Rūdolfs Rozītis un Ilze Ose-Hlebovicka.
Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidātes:
Paula Strautmane (Madrides "Estudiantes", Spānija), Elizabete Bulāne, Mila Luzgina (abas - Zārluī "Royals", Vācija), Aleksa Gulbe ("Landes", Francija), Marta Miščenko (Halles "Syntainics MBC", Vācija), Kristina Moora, Katrīna Ozola (abas - Bidgoščas "Artego", Polija), Ieva Pulvere, Enija Ķīvīte (abas - "TTT Rīga"), Laura Meldere, Kate Vilka (abas - Kampobaso "Magnolia", Itālija), Vanesa Jasa ("Broni", Itālija), Nikola Priede (Ferrolas "Baxi", Spānija), Kitija Laksa (Skio "Famila", Itālija), Digna Strautmane (Vroclavas "Sleza", Polija).