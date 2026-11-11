Latvijas sieviešu florbola izlase Rīgā pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīru sāk ar uzvaru
Latvijas sieviešu florbola izlase trešdien Rīgā ar uzvaru sāka pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīru, ar 7:1 (2:0, 2:0, 3:1) pārspējot Lielbritānijas izlasi.
Divus vārtus Latvijas izlasē guva Jūlija Rozīte, kuras kontā arī rezultatīva piespēle, bet pa vieniem - Olīvija Jarohoviča, kura tika atzīta par labāko mājinieču rindās, Anna Ankudinova, Klinta Mārtiņjēkaba, Simona Grāpēna un Emīlija Salaciete, kuras kontā arī divas rezultatīvas piespēles. Savukārt ar divām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Evelīna Garbare. Viešņām vienīgos vārtus guva Natalī Koena.
Dienas pirmajā spēlē Dānija ar 6:5 pieveica Franciju. Mājinieces D grupas spēlēs Komandu sporta spēļu hallē Rīgā ceturtdien un piektdien, plkst. 19, tiksies ar attiecīgi Franciju un Dāniju. C grupā trešdien Norvēģija ar 4:3 pieveica Nīderlandes izlasi un Zviedrija ar 25:0 sagrāva Beļģijas valstsvienību.
Finālturnīram, kas nākamā gada nogalē notiks Somijas pilsētā Turku, kvalificēsies abu grupu uzvarētājas un komandas, kuras svinēs uzvaras pēdējās dienas dueļos starp abu grupu otro un trešo vietu ieguvējām.
Latvijas sieviešu izlases galvenais treneris Remārs Vikānis sastāvā ir iekļāvis divas vārtsardzes un 18 laukuma spēlētājas. 12 florbolistes pārstāv Latvijas čempionāta virslīgas komandas, bet astoņas ikdienā spēlē ārzemju klubos Somijā, Šveicē un Vācijā.
No sastāvā iekļautajām spēlētājām 17 jau ir pārstāvējušas pieaugušo izlasi iepriekšējos pasaules čempionāta ciklos, bet Sanija Ramona Ābeltiņa, Evelīna Barka un Dārta Malkava debitē šāda līmeņa turnīrā.
Latvijas sieviešu florbola izlases sastāvs:
vārtsardzes - Estere Elbrete ("Riders", Šveice), Allana Kolosova (NND/RJTC);
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laukuma spēlētājas - Anna Ankudinova ("Bremgarten", Šveice), Aurēlija Zariņa (Pirkalas "Pirkat", Somija), Sanija Ramona Ābeltiņa, Simona Grāpēna, Emīlija Salaciete (visas - Kocēnu "Rubene"), Evelīna Barka, Annija Dārta Dankfelde, Olīvija Jarohoviča, Dārta Malkava (visas - Cēsu "Lekrings"), Dārta Derupa, Elīna Dīce, Klinta Mārtiņjēkaba, Luīze Raseiceva (visas - NND/RJTC), Evelīna Garbare ("Skorpion Emmental Zollbruck", Šveice), Patrīcija Kubuliņa (Hamburgas ETV, Vācija), Kate Meldere ("Riders", Šveice), Jūlija Rozīte, Madlēna Rozīte (abas - "Chur", Šveice).