Miksone rezultatīvi piespēlē "Czarni" zaudējumā UEFA Eiropas kausa astotdaļfinālā
Latvijas futboliste Karlīna Miksone trešdien rezultatīvi piespēlēja Sosnovecas „Czarni” vienīgajā vārtu guvumā, viņas pārstāvētajai Polijas komandai UEFA Eiropas kausa astotdaļfināla atbildes spēlē savā laukumā ar 1:5 (0:4) piekāpjoties Bergenas „Brann”.
Divu maču summā "Czarni" piekāpjas pretiniecēm ar 1:8. Miksone bija Polijas komandas sākumsastāvā un laukumā pavadīja visas 90 minūtes. Vienīgos vārtus mājinieces guva mača kompensācijas laika pirmajā minūtē, kad pēc Miksones piespēles ar precīzu raidījumu izcēlās Olivija Katoviča, panākot 1:5.
Vārtus uzvarētājām guva Jusefīne Birkelunna, Lorēna Deividsone, Brena Lovira un Emma Brunesa, bet savos vārtos bumbu raidīja mājiniece Patricja Sarapata.
UEFA Eiropas kauss aiz Čempionu līgas ir otrs spēcīgākais sieviešu klubu turnīrs Eiropā. Uzvarētājas šosezon tiks noskaidrotas divās spēlēs maija sākumā. Iepriekšējā sezonā, kad šis turnīrs tika rīkots pirmo reizi, divu Zviedrijas klubu cīņā finālā Gēteborgas "Hacken" divu maču summā ar 4:2 pārspēja Stokholmas "Hammarby".