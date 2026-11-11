Kanādas valdība informējusi Starptautisko Hokeja federāciju, ka neizsniegs vīzas Krievijas hokejistiem
Kanādas valdība ir informējusi Starptautisko Hokeja federāciju (IIHF) un Kanādas Hokeja federāciju ("Hockey Canada"), ka neizsniegs vīzas Krievijas hokejistiem dalībai pasaules junioru čempionātā, vēsta medija "TSN" žurnālists Gords Millers.
Tie Krievijas hokejisti, kas spēlē Kanādas komandās, arī nevarēs piedalīties turnīrā, tajā skaitā zem neitrāla karoga. 2027. gada pasaules junioru čempionāts Kanādā norisināsies no 27. decembra līdz 5. janvārim.
Jau ziņots, ka oktobra beigās CAS lēma likt IIHF nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases. Nostāju nespēlēt ar krieviem ir paziņojušas Latvijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas un Čehijas hokeja federācijas.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.