"Tukums 2000" izcīna minimālu uzvaru pirmajā pārspēlē par vietu Virslīgā
"Tukums 2000" futbolisti trešdien pirmajā cīņā par vietu nākamā gada Latvijas futbola virslīgā izcīnīja minimālu uzvaru.
Tukumnieki savā laukumā ar 1:0 (0:0) pārspēja "Valmieru". Vienīgie vārti mačā tika gūti otrā puslaika ievadā, kad pēc spēlētām nepilnām trīs minūtēm Ruslans Deružinskis bija pirmais pie atlēkušās bumbas viesu vārtu priekšā un raidīja to garām valmieriešu vārtsargam.
Atbildes spēle sestdien, 14. novembrī, plkst. 13 norisināsies Jāņa Daliņa stadionā Valmierā. Uzvarētāja divu maču summā nākamsezon spēlēs virslīgā, bet zaudētāja cīnīsies pēc spēka otrajā līgā. Tukumnieki šosezon virslīgā ierindojās devītajā pozīcijā, kamēr valmierieši pēc spēka otrajā līgā ieņēma otro vietu.
Tukuma komanda virslīgā nemainīgi startē kopš 2022. gada. Valmieras klubs pēdējoreiz virslīgā spēlēja 2024. gadā. Divus gadus pirms tam valmierieši kļuva par Latvijas čempioniem.