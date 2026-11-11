Rolands Šmits atgriezīsies Spānijā un kļūs par Rodiona Kuruca komandas biedru
Latvijas izlases basketbolists Rolands Šmits pēc īsā karjeras posma Ķīnā to turpinās ULEB Eirolīgas klubā Vitorijas "Baskonia".
Jau ziņots, ka pēc astoņiem zaudējumiem tikpat spēlēs no Ķīnas kluba Ningbo "Rockets" atlaists tika Rolands Šmits. Viņš gan ātri atradis jaunu darbavietu.
CERRADO el fichaje de Rolands Smits con el Kosner Baskonia hasta final de temporada que adelantó ayer @SERVitoria una vez el jugador se ha desvinculado de su equipo en China. Se espera el anuncio oficial en el día de hoy.— Chema de Lucas (@chemadelucas) November 11, 2026
Baskonia are finalizing a deal with Latvian big man Rolands Smits, per sources. More on BasketNews https://t.co/SqwgOdHPrH— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 11, 2026
Par viņa nākamo pieturvietu kļūs Vitorijas "Baskonia", kas par Šmita pakalpojumiem interesējusies vairākkārtīgi viņa karjeras laikā. Oficiāls paziņojums par viņa pievienošanos tika publicēts šodien, 11. novembrī. Puses vienojušās par sadarbību līdz šīs sezonas beigām.
Rolands Smits, nuevo jugador de Kosner Baskonia hasta final de temporada 🔗 https://t.co/h2YWPFNsGi Ongi etorri, Rolands! 🔵 🔴 https://t.co/XXqtNU9uMr— Kosner Baskonia (@Baskonia) November 11, 2026
Līdz ar to Šmits pastiprinās "Baskonia" garo galu, kurā bija nepieciešami papildspēki. Tiek ziņots, ka bez Vitorijas "Baskonia" interesi par latvieša pakalpojumiem izrādījusi neveiksmīgi sezonu sākusī Milānas "Olimpia", kas novembra sākumā par jauno galveno treneri iecēla bijušo Latvijas izlases stūrmani Luku Banki.
Rolands Šmits karjeras laikā spēlējis tādos ULEB Eirolīgas klubos kā "Barcelona", Kauņas "Žalgiris" un Stambulas "Anadolu Efes". Eirolīgas karjerā viņš laukumā devies 249 spēlēs, iepriekšējā sezonā Stambulā vidēji gūstot 6,7 punktus un izcīnot 3,1 atlēkušo bumbu.
"Baskonia", kas ir pēdējā vietā Eirolīgā ar bilanci 1-9, sezonā jau veikusi trenera maiņu. Klubam krietni labāk klājas ACB līgā, kur septiņās spēlēs izcīnītas piecas uzvaras. Tas dod augsto trešo vietu kopvērtējumā.