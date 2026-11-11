Rolands Šmits atgriezīsies Spānijā un kļūs par Rodiona Kuruca komandas biedru
Foto: LETA
Rolands Šmits ātri atgriezies Eiropā.
Basketbols

Rolands Šmits atgriezīsies Spānijā un kļūs par Rodiona Kuruca komandas biedru

Sporta nodaļa

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Latvijas izlases basketbolists Rolands Šmits pēc īsā karjeras posma Ķīnā to turpinās ULEB Eirolīgas klubā Vitorijas "Baskonia".

Rolands Šmits atgriezīsies Spānijā un kļūs par Rod...

Par viņa nākamo pieturvietu kļūs Vitorijas "Baskonia", kas par Šmita pakalpojumiem interesējusies vairākkārtīgi viņa karjeras laikā. Oficiāls paziņojums par viņa pievienošanos tika publicēts šodien, 11. novembrī. Puses vienojušās par sadarbību līdz šīs sezonas beigām. 

Līdz ar to Šmits pastiprinās "Baskonia" garo galu, kurā bija nepieciešami papildspēki. Tiek ziņots, ka bez Vitorijas "Baskonia" interesi par latvieša pakalpojumiem izrādījusi neveiksmīgi sezonu sākusī Milānas "Olimpia", kas novembra sākumā par jauno galveno treneri iecēla bijušo Latvijas izlases stūrmani Luku Banki. 

Rolands Šmits karjeras laikā spēlējis tādos ULEB Eirolīgas klubos kā "Barcelona", Kauņas "Žalgiris" un Stambulas "Anadolu Efes". Eirolīgas karjerā viņš laukumā devies 249 spēlēs, iepriekšējā sezonā Stambulā vidēji gūstot 6,7 punktus un izcīnot 3,1 atlēkušo bumbu.

"Baskonia", kas ir pēdējā vietā Eirolīgā ar bilanci 1-9, sezonā jau veikusi trenera maiņu. Klubam krietni labāk klājas ACB līgā, kur septiņās spēlēs izcīnītas piecas uzvaras. Tas dod augsto trešo vietu kopvērtējumā. 

Tēmas

Rolands ŠmitsRodions KurucsVitorijas BaskoniaULEB EirolīgaStambulas "Anadolu Efes"BarcelonaŽalgiris

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