Nojauks olimpisko spēļu renes sporta veidu trasi, kurā medaļu izcīnīja Mārtiņš Rubenis
Novembra sākumā izsludināts iepirkums, ar kuru tiks nojaukta 2006. gada Turīnas olimpisko spēļu renes sporta veidu trase. Tā pēc lielā foruma vairs daudz netika izmantota.
2006. gada Turīnas ziemas olimpiskajās spēlēs renes sporta veidu sacensības bobslejā, kamaniņu sportā un skeletonā norisinājās Čezānā speciāli spēlēm izbūvētajā trasē, kas spēļu rīkotājiem izmaksāja ap 110 miljoniem eiro.
Pēc 2006. gada spēlēm piecu gadu laikā trasē vairs nenotika sacensības. Galvenie iemesli - augstās uzturēšanas izmaksas, kas lēstas ap vienu miljonu eiro gadā, sarežģītā piekļuve trasei un dzīvotspējīga ekonomiskā modeļa trūkums. Lai arī trasi slēdza jau pēc 2012. gada, tajā notika neliela darbība - turpināja strādāt starta estakāde, bet dažas citas telpas tika iznomātas. Kopš 2013. gada komplekss gan tika raksturots kā tāds, kam draud likvidācija.
Vēl pirms 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā, Čezānas trases vārds uzpeldēja attiecībā uz renes sporta veidu norisi. Tika lēsts, ka trases atjaunošanai būtu nepieciešami ap 34 miljoniem eiro, taču, lai arī ieceri atbalstīja toreizējais Itālijas ārlietu ministrs, beigās virsroku guva ideja ar infrastruktūras ministra atbalstu - Kortīnā tika atjaunota trase, kurā ieguldīja gandrīz četras reizes lielāku summu nekā bija vajadzīga Čezānai - 120 miljonus eiro.
Kad noraidīja iespēju Čezānā aizvadīt olimpisko spēļu sacensības, Itālijas sporta ministrs Andrea Abodi pavēstīja, ka nākotnē šajā vietā jāsakārto vide. Pastāvēja trīs varianti, no kuriem priekšroka tika dota lētākajam - galveno redzamo elementu demontāža. Tās budžets lēsts ap 7,6 miljoniem eiro, un darbi izvēlētajam pakalpojuma sniedzējam būs jāpabeidz 170 kalendāro dienu laikā. Pagaidām gan nav zināms, kad demontāža sāksies.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pilnībā objekts nojaukts netiks - tiks saglabāti pamati, noteiktas atbalstsienas, pazemes komunikācijas un pazemes ejas, taču skaidrs, ka pēc nojaukšanas renes sporta veidu trase tur vairs neatradīsies. Čezānā izveidotā trase bija 1,8 kilometrus gara ar 19 virāžām. 2006. gada ziemas olimpiskajās spēlēs tajā Latvijai medaļu izcīnīja kamaniņu braucējs Mārtiņš Rubenis, kurš izcīnīja bronzu.