Agrāk komandas biedri, tagad pat nesveicinās. "Celtics" un "76ers" spēlē uzmanību gūst Teituma un Brauna attiecības
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Austrumu konferences līdervienību duelī Bostonas "Celtics" otrdien viesos pārliecinoši pieveica Filadelfijas "76ers" komandu.
"Celtics" izbraukumā bija pārāka ar 123:101 (30:23, 32:28, 29:31, 32:19), svinot ceturto uzvaru pēc kārtas. Uzvarētāju rindās Pols Džordžs guva 36 punktus, tostarp realizēja sešus tālmetienus, Džeisons Teitams guva 21 punktu, bet 18 punktus pievienoja Peitons Pričards. Mājinieku sastāvā rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Tairīss Maksijs, 16 punktus guva Džoels Embīds, bet Džeilens Brauns pret savu bijušo komandu guva 13 punktus.
Jaylen Brown and Jayson Tatum before tipoff. (📺 NBC) https://t.co/gs8XPSPQZT— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 11, 2026
Jaylen Brown dapped up all his former teammates except Tatum 😬 https://t.co/vduyQAGkGB— Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2026
Tomēr lielāko uzmanību guva nevis spēle, bet gan divu bijušo komandas biedru, Džeilena Brauna un Džeisona Teituma, attiecības. Šovasar Braunu no "Celtics" aizmainīja uz "76ers", pēc kā šīs sezonas sākuma abi publiski apmainījušies dažādiem izteikumiem. Brauns norādījis, ka viņa bijušajam komandas biedram ir laba PR komanda, un ka abu vidū nav konflikts, taču arī ne draudzība. Teitums par savu bijušo komandas biedru izteicās, ka viņš vēlējies ar to sazināties pēc aizmainīšanas, taču otrs to nav gribējis.
Tatum with the clamps on Jaylen Brown 👀 https://t.co/8qYaIGEtUI— NBACentral (@TheDunkCentral) November 11, 2026
Pirms spēles sākuma redzams, ka Teitums nelabprāt dodas pie Brauna sasveicināties, taču otrais pilnībā ignorēja "Celtics" līdera nodomus, žonglējot ar basketbola bumbu. Savukārt pēc spēles beigām Brauns sasveicinājās ar visiem "Celtics" basketbolistiem, izņemot Teitumu, kurš gan tobrīd sniedza pēcspēles interviju.
"Celtics" ar deviņām uzvarām 11 spēlēs kļuva par Austrumu konferences līderi, uz otro vietu nobīdot "76ers", kuru kontā deviņi panākumi 12 spēlēs.
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Ceturto uzvaru pēc kārtas otrdien svinēja arī pagājušās sezonas čempionvienība Ņujorkas "Knicks", kas savā laukumā ar 117:85 (26:21, 32:13, 27:38, 32:13) sakāva Milvoki "Bucks". Ņujorkiešu sastāvā 23 punktus guva Džeilens Bransons, ar 21 punktu un 16 izcīnītām bumbām zem groziem atzīmējās Karls-Entonijs Taunss, bet 19 punktus sakrāja Ogugua Anunobi. "Bucks" rindās 16 punktus guva Haime Hakess jaunākais, bet 14 punktus pievienoja Raiens Rolinss.
"Knicks" pēc panākuma Austrumu konferencē ar bilanci 6-4 pakāpās uz ceturto pozīciju, bet "Bucks" ar vienu uzvaru 11 spēlēs ir pēdējā, 16. vietā.
Vēl viena mačā Portlendas "Trail Blazers" savā laukumā ar 118:100 (26:27, 33:32, 38:21, 21:20) pieveica Oklahomasitijas "Thunder", pārtraucot viesu četru uzvaru sēriju. Mājiniekiem 25 punktus guva Demjens Lilards, 24 punktus pievienoja Deni Avdija, bet 17 punktus sakrāja Sidijs Sisoko. Viesus no zaudējuma neglāba Šeja Gilžesa-Aleksandra 26 punkti un Džareda Makeina 21 punkts.
"Trail Blazers" ar septiņām uzvarām desmit mačos Rietumu konferencē ieņem astoto pozīciju, bet "Thunder" ar bilanci 8-3 ir piektajā vietā.