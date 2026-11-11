VIDEO: Eduardam Tralmakam divi vārti un sezonas spilgtākā spēle AHL
Amerikas hokeja līgā (AHL) rezultatīvu maču aizvadīja Latvijas izlases uzbrucējs Eduards Tralmaks.
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks otrdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem, tomēr viņa pārstāvētā Beikersfīldas "Condors" vienība piedzīvoja zaudējumu. "Condors" savā laukumā ar 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) atzina Kalgari "Wranglers" pārākumu.
And he left no Tral🐎 #Condorstown https://t.co/ZUx9wLQMt8— Bakersfield Condors (@Condors) November 11, 2026
Mača 35. minūtē Tralmaks panāca 1:1, bet 56. minūtē vairākumā samazināja viesu pārsvaru līdz 2:3. Tralmakam šie bija pirmie divi gūtie vārti šajā AHL sezonā, un viņš tika atzīts par mača otro zvaigzni. Šosezon Tralmaka kontā AHL ir 12 spēles un četri (2+2) punkti.
Citās spēlēs zaudējumus piedzīvoja uzbrucēju Anrī Ravinska un Dana Ločmeļa pārstāvētās komandas. Ravinskis un Ebotsfordas "Canucks" savā laukumā pēcspēles metienu sērijā ar 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1) atzina Kolorādo "Eagles" pārākumu, bet Ločmeļa vienība Providensas "Bruins" ar 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) zaudēja Šarlotas "Checkers".
"Canucks" ar 18 punktiem 13 spēlēs Rietumu konferencē ieņem ceturto vietu, bet "Condors" ar deviņiem punktiem 12 cīņās ierindojas 16. pozīcijā. Savukārt "Bruins" ar 12 punktiem 14 mačos ir desmitā Austrumu konferencē, kurā sesto vietu ar 16 punktiem 13 dueļos ieņem uzbrucēja Ērika Mateiko pārstāvētā Heršijas "Bears" komanda.