Bļugera „Maple Leafs” zaudē jau ceturto spēli pēc kārtas, kamēr „Panthers” bez latviešiem izcīna uzvaru
Nacionālajā hokeja līgā (NHL) aizvadītajā naktī Latvijas hokejistu pārstāvētajām komandām bija mainīgas sekmes. Teodors Bļugers un Toronto "Maple Leafs" piedzīvoja ceturto neveiksmi pēc kārtas, savukārt Floridas "Panthers" izcīnīja uzvaru mačā, kurā nepiedalījās ne Uvis Jānis Balinskis, ne savainotais Sandis Vilmanis.
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers trešdien kopā ar Toronto "Maple Leafs" savā laukumā ar 3:6 (1:2, 1:1, 1:3) atzina Kolorādo "Avalanche" pārākumu. Izšķirošo pārsvaru viesi no Kolorādo ieguva trešajā periodā, kad no neizšķirta 3:3 panāca trīs vārtu pārsvaru, pēdējo ripu raidot jau tukšos "Maple Leafs" vārtos.
Bļugers laukumā pavadīja 14 minūtes un 24 sekundes, no kurām gandrīz divas minūtes (1:48) spēlēja mazākumā. Uzbrucējs izdarīja divus metienus pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, zaudēja divas ripas un uzvarēja septiņos no 13 iemetieniem. Maču latvietis noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
"Avalanche" rindās divus vārtus guva Gabriels Landeskūgs, ar vieniem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Devons Tēvzs, bet vēl pa reizei precīzi meta Broks Nelsons, Arturi Lehkonens un Martins Nečass. Mājinieku labā vārtus guva un pa rezultatīvai piespēlei atdeva Džeks Rosloviks, Īstons Kovans un Darens Redišs.
Austrumu konferencē "Maple Leafs" pēc 20 spēlēm ar 18 punktiem ieņem 12. vietu un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, savā laukumā uzņemot Minesotas "Wild".
Citā mačā pie panākuma tika abu pārējo NHL spēlējošo Latvijas hokejistu pārstāvētā Floridas "Panthers", kas viesos ar 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) pieveica Kolumbusas "Blue Jackets", tādējādi pārtraucot divu zaudējumu sēriju. Šajā spēlē laukumā nedevās neviens no latviešiem – uzbrucējs Sandis Vilmanis traumas dēļ izlaida jau otro maču pēc kārtas, savukārt aizsargam Uvim Jānim Balinskim vieta sastāvā šoreiz neatradās.
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Uzvarētāju rindās ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Sems Benets, bet pa ripai pievienoja Larss Ellers un Sems Reinharts. Lielisku maču aizvadīja arī "Panthers" vārtsargs Jākobs Markstrems, kurš atvairīja 37 no 38 mājinieku metieniem. Vienīgos vārtus Kolumbusas komandas labā guva Ivans Provorovs.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Panthers" pēc 19 spēlēm ar 22 punktiem ieņem septīto vietu, bet "Blue Jackets" ar 14 punktiem 16 mačos atrodas 15. pozīcijā. Nākamo spēli "Panthers" aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā spēkosies ar Detroitas "Red Wings".