Rihards Lomažs plosās laukumā, Ļubļanas "Olimpija" Eirokausā turpina uzvarēt
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs otrdien guva 16 punktus Eirokausa mačā un sekmēja Ļubļanas "Olimpija" komandai izcīnīt otro uzvaru pēc kārtas šajā turnīrā.
"Olimpija" viesos ar rezultātu 88:71 (24:21, 26:20, 20:19, 18:11) pārspēja Rostokas "Seawolves" komandu.
Lomažs laukumā pavadīja 29 minūtes un 46 sekundes, realizēja piecus no astoņiem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un visus trīs soda metienus, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra trīs bumbas, divreiz kļūdījās, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un iekrāja 19 efektivitātes koeficienta punktus.
Lomažs bija viesu otrs produktīvākais un rezultatīvākais spēlētājs aiz Urbama Krofliča, kurš guva 18 punktus. Pretiniekiem 21 punkts bija Zekam Kouplendam.
"Olimpija" A grupā ar divām uzvarām septiņās spēlēs ieņem sesto vietu astoņu komandu konkurencē.
Pamatturnīrā 32 komandas cīnās četrās grupās, aizvadot divu apļu turnīru. Izslēgšanas turnīra spēlēm kvalificējas katras grupas četras labākās vienības.
Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".