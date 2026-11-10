Melnkalne pret Latvijas futbola izlasi laukumā laidīs itāļu A sērijas snaiperi Krstoviču
Latvijas vīriešu futbola izlases pretinieces Melnkalnes sastāvā iekļauts arī Bergāmo "Atalanta" uzbrucējs Nikola Krstovičs, kurš šobrīd ir Itālijas A sērijas ceturtais labākais vārtu guvējs.
26 gadus vecais Krstovičs šosezon A sērijā 11 mačos guvis septiņus vārtus.
Tāpat Melnkalnes izlasē atgriezies Itālijas A sērijas līderes Romas "Lazio" aizsargs Marušičs. Savainojuma dēļ 34 gadus vecais Marušičs nav spēlējis kopš augusta, taču pirms došanās uz izlasi viņš atgriezās komandas pieteikumā.
Melnkalnes izlases sastāvā ir arī "Sassuolo" pussargs Vasilije Adžičs, Turīnas "Juventus" piederošajam futbolistam šajā A sērijas sezonā deviņos mačos gūstot trīs vārtus. Tieši 20 gadus vecais Adžičs oktobrī guva divus vārtus spēlē Rīgā, kurā Melnkalne uzvarēja ar 2:1.
Melnkalnei palīdzēs arī mačiem un vārtiem bagātākais valstsvienības futbolists, uzbrucējs Stevans Jovetičs. 37 gadus vecais Jovetičs, kurš karjeras laikā pārstāvējis Eiropas grandus, bet šobrīd spēlē Limasolas AEL vienībā, valstsvienībā 95 cīņās guvis 37 vārtus.
Latvijas izlase UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešajā divīzijā jeb C līgā ceturtdien izbraukumā tiksies ar Melnkalni, bet svētdien Rīgā spēlēs ar Armēniju.
Latvijas izlase UEFA Nāciju līgas C līgā pēc četrām kārtām ar vienu punktu grupā ieņem ceturto pozīciju, bet saglabā cerības uz trešo vietu. Grupas līdere ar desmit punktiem ir Melnkalne, septiņi punkti ir Kiprai, četrus punktus izcīnījusi Azerbaidžana, bet vienu - Latvija.
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Melnkalnes futbola izlases kandidāti:
vārtsargi - Danijels Petkovičs ("Liepāja"), Igors Nikičs (Pitešti "Arges", Rumānija), Balša Popovičs (Pirejas "Olympiacos", Grieķija);
aizsargi - Stefans Savičs ("Trabzonspor", Turcija), Adams Marušičs (Romas "Lazio", Itālija), Marko Vešovičs (Zagrebas "Lokomotiva", Horvātija), Igors Vujačičs (Kazaņas "Rubin", Krievija), Risto Radunovičs (Bukarestes FCSB, Rumānija), Slobodans Rubežičs (Kelces "Korona", Polija), Milans Roganovičs ("Gent", Beļģija), Ogņens Gaševičs (Sofijas CSKA 1948, Bulgārija), Andrejs Džuričs ("Malmo", Zviedrija), Bodins Tomaševičs ("Mantova", Itālija);
pussargi - Marko Jankovičs (Agdamas "Qarabag", Azerbaidžāna), Seads Hakšabanovičs ("Malmo", Zviedrija), Stefans Lončars (Toljati "Akron", Krievija), Milošs Brnovičs (Tulas "Arsenal", Krievija), Milans Vukotičs (Belgradas "Partizan", Serbija), Andrija Bulatovičs ("Lens", Francija), Vasilije Adžičs ("Sassuolo", Itālija);
uzbrucēji - Stevans Jovetičs (Limasolas AEL, Kipra), Milutins Osmajičs ("Genoa", Itālija), Nikola Krstovičs (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Viktors Džukanovičs (Ģēras ETO, Ungārija), Aleksa Latkovičs ("Varaždin", Horvātija), Dušans Vukovičs (Zagrebas "Lokomotiva", Horvātija), Aleksa Marašs ("Košice", Slovākija).