Gustavs Dāvis Grigals (foto: "SaiPa" / Facebook)
Hokejs
Šodien 17:17
Gustavs Dāvis Grigals arī nākamgad sargās Somijas kluba "SaiPa" vārtus
Somijas hokeja klubs Lapēnrantas "SaiPa" pagarināja līgumu ar Latvijas vārtsargu Gustavu Dāvi Grigalu, otrdien pavēstīja Lapēnrantas vienība.
Jaunā vienošanās ar Grigalu noslēgta līdz nākamās sezonas beigām.
Grigals pārstāv "SaiPa" otro sezonu pēc kārtas. Pagājušajā sezonā latviešu vārtsargs 26 spēlēs vidēji ielaida 2,77 vārtus un atvairīja 89,2% raidījumu, bet šosezon viņš astoņās cīņās caurmērā ielaidis 1,61 vārtus un ticis galā ar 92,1% metienu.
Pirms pievienošanās "SaiPa" viņš vienu sezonu pārstāvēja Slovākijas ekstralīgas vienību Trenčīnas "Dukla", kamēr iepriekšējās septiņas sezonas Grigals pavadīja Ziemeļamerikā.
"SaiPa" ar 34 punktiem 18 spēlēs Somijas čempionāta turnīra tabulā atrodas sestajā vietā 17 komandu konkurencē.