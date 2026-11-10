Kamaniņu izlases treneris Rubenis skaidro noteikumu izmaiņas un kā tās ietekmēja gatavošanos jaunajai sezonai
Aktualitātes kamaniņu sportā pirms jaunās sezonas sākuma komentēja izlases treneris Mārtiņš Rubenis.
Vasaras sākumā Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas (FIL) kongresā tika apstiprināti jauni noteikumi kamanu parametriem. Rubenis norādīja, ka sākotnēji uzskatīja, ka nebūs problēmu uztaisīt kamanas, kas atbilstu jaunajām prasībām, taču tas prasījis daudz vairāk pūļu nekā paredzēts un aizvadītā vasara bijusi noslogota.
"Pēdējais mēnesis ir bijis tāds, ka nezini rīts un vakars, sestdienas un svētdien arī nav. Gribās teikt, ka izdarīts ir daudz, un uz sezonas sākumu visiem būs tehnika, ar ko startēt Pasaules kausā. Šī sezona ir ieplānota tāda, ka uz Āzijas posmiem es nebraukšu līdzi, un kamēr komanda būs ārzemēs, būs iespēja sagatavot vēl kādu dāvanu, lai visi tiek pie jaunajām kamanām. Ir izdarīts liels darbs, un tagad atliek turēt tikai īkšķus," stāstīja Rubenis.
Viņš izcēla, ka to, cik veiksmīgi izdevies uztaisīt jaunās kamanas, varēs saprast tikai pēc pirmajām sacensībām. "Visas lielās komandas ir uz vienas starta līnijas. Vairs nav tā, ka pieredze dos milzīgas priekšrocības. Budžets un tehniskās iespējas ir cits stāsts, bet esam uz vienas līnijas," piebilda treneris.
Rubenis skaidroja, ka izmaiņas, kas paredz standartizētākus kamanu izmērus, ir vērtīgas, taču tās bija nepieciešams ieviest jau ātrāk. "Ideja ir tāda, ka kamanas tiek veidotas pēc standartizētākiem izmēriem, piemēram, kamanu tilti, kamanu ragi un kamanu slieču stiprinājumi un urbumi visiem ir vienās vietās. Domājot par mazajām komandām, viņiem ir iespēja to nopirkt no kādiem ražotājiem un salikt savas kamanas kopā," teica Rubenis.
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"Globālā mērogā šīs izmaiņas ir radījušas to, ka lielās komandas būvē sev jaunas kamanas, bet tie, kam šo iespēju nav, stāv aiz durvīm, klauvē un jautā, kā tikt pie šīm kamanām. Ilgtermiņā tas ir labs lēmums, bet šobrīd tas ir dārgs," treneris turpināja.
Latvijas izlases treneris Mihails Arhipovs izcēla, ka vasaras periodā Latvijas kamaniņu braucēji aizvadīja intensīvus treniņus, sagatavošanās posmā iesaistoties arī vieglatlētikas trenerei Anitai Siliņai. "Mēs lielu uzmanību pievērsām atjaunošanas procesiem, uzturam un arī individuālajām vajadzībām. Kopumā esam ar darbu apmierināti. Bija paveikts diezgan liels un kvalitatīvs darbs. Sportisti strādāja ar lielu atdevi un motivāciju. Tagad galvenais uzdevums visu iegūto fizisko sagatavotību saglabāt sezonas laikam un pārnest rezultātu trasē," treniņu procesu raksturoja Arhipovs.
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas (LKSF) ģenerālsekretārs Kristaps Mauriņš norādīja, ka Margita Sirsniņa, kura pagājušajā sezonā sacentās arī Pasaules kausa posmā, šogad startēs zemāka līmeņa sacensībās, lai iekrātu lielāku pieredzi un labāk apgūtu Eiropas ledus trases.
Nākamajā sezonā vīriešu vieninieku sacensībās Latviju pārstāvēs Kristers Aparjods, Gints Bērziņš un Kaspars Rinks, sieviešu vieniniekos sacentīsies Kendija Aparjode un Zane Kaluma, vīriešu divniekos startēs Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, bet sieviešu divniekos - Marta Robežniece/Kitija Bogdanova.