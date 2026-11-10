Rolandu Šmitu atbrīvo no Ķīnas vājākās komandas, interesi izrāda Rodiona Kuruca klubs
Foto: Ningbo Rockets
Rolands Šmits Ķīnā nospēlēja astoņas spēles.
Basketbols

Rolandu Šmitu atbrīvo no Ķīnas vājākās komandas, interesi izrāda Rodiona Kuruca klubs

Sporta nodaļa

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Ķīnas basketbola klubs Ningbo "Rockets", kas sezonu sākusi tikai ar zaudējumiem, no sastāva atbrīvojusi latvieti Rolandu Šmitu.

Rolandu Šmitu atbrīvo no Ķīnas vājākās komandas, i...

Rolands Šmits "Rockets" klubu pastiprināja pirms šīs sezonas, kļūstot par otro pēc Artūra Žagara, kurš spēlē šajā līgā. 

Ningbo klubam sezonas sākums gan bija gaužām neveiksmīgs - astoņās spēlēs tikai un vienīgi zaudējumi. Pārtraukumā komanda veikusi vairākas izmaiņas - jau pirms tam bija atlaists galvenais treneris, bet tagad kārta nākusi spēlētājiem, tostarp Šmitam .

Astoņās spēlēs Šmits vidēji guva 11,8 punktus, izcīnīja 7,6 atlēkušās bumbas un atdeva 1,4 rezultatīvās piespēles. Ar šo sniegumu gan nebija gana, lai noturētos Ķīnā, kas spējīga piedāvāt augstus atalgojumus. 

Spānijā jau ziņo, ka par latvieša nākamo darbavietu kļūst Vitorijas "Baskonia", kas jau iepriekš ik pa laikam interesējusies par spēka uzbrucēja pakalpojumiem. Tā bija arī pirms šīs sezonas, taču Šmits izvēlējās naudīgās Ķīnas piedāvājumu.

"Baskonia" otro sezonu spēlē Rodions Kurucs, bet sezonas ievadā klubā notikusi trenera maiņa. Gadījumā, ja Šmits tik tiešām pievienosies Vitorijas klubam, tad viņš atgriezīsies Spānijas ACB līgā, kurā spēlēja laika posmā no 2012. līdz 2022. gadam. 

Tēmas

Rodions KurucsRolands ŠmitsĶīnaVitorijas Baskonia

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