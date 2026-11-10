Ričards Hansons izcīna 15. vietu Pasaules Jaunatnes olimpisko spēļu individuālajā braucienā
Latvijas riteņbraucējs Ričards Hansons otrdien Senegālā Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs ierindojās 15. pozīcijā individuālajā braucienā.
Riteņbraucēji individuālajā braucienā sacentās 8,5 kilometrus garā distancē līdzenumā. Pirmo vietu ieņēma Slovākijas sportists Timotejs Mihalīks, kurš finišu sasniedza pēc desmit minūtēm un 10,2 sekundēm. Viņš par 7,74 sekundēm pārspēja itāli Lorenco Čekarello, bet beļģis Dāns Vilmsens atpalika 10,19 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Hansons finišā piekāpās uzvarētājam 45,66 sekundes un ierindojās 15. pozīcijā 38 sportistu konkurencē.
Jau ziņots, ka grupas braucienā Hansons izcīnīja sesto vietu. Latviju spēlēs pārstāv 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās.
Ceturtās Pasaules Jaunatnes vasaras olimpiskās spēles līdz 13. novembrim notiks Senegālas galvaspilsētā Dakarā. Šajā sporta forumā agresorvalstīm Krievijai un Baltkrievijai ļauts startēt zem saviem karogiem.