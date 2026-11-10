Nostāja nav mainījusies. Krievu kamaniņu sportisti Pasaules kausa posmā Siguldā nav gaidīti
Preses konferencē pirms jaunās sezonas aktualitātes par krievu atgriešanos kamaniņu sportā klāstīja Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidents Klāvs Vasks.
Krievijas kamaniņu sportisti Siguldā gaidāmajā Pasaules kausa posmā nevarēs startēt, preses konferencē otrdien atzina Latvijas Kamaniņu sporta federācijas (LKSF) prezidents Klāvs Vasks. Sigulda gaidāmajā sezonā uzņems ceturto Pasaules kausa posmu janvāra sākumā.
Vasks informēja, ka ceturtdien, 12. novembrī notiks Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas (FIL) ārkārtas kongress, kurā tiks lemts par Krievijas kamaniņu braucēju dalību sacensībās neitrālo atlētu statusā. Latvijas nostāja nav mainījusies un Latvija balsos pret neitrālo atlētu statusu Krievijas sportistiem. Tomēr Vasks atzina, nav pārliecības par to, ka Latvijas balss šoreiz būs izšķiroša.
Latvija ir atgādinājusi FIL, ka Krievijas sportisti arī neitrālā statusā Latvijā nevarēs startēt, jo to neatļauj esošais Sporta likums, turklāt pagājušajā gadā lielākā daļa Krievijas izlases braucēju nonāca nevēlamo personu statusā un vairs nedrīkst iebraukt Latvijā. Kā ziņots, ārlietu ministre Baiba Braže (JV) Latvijai nevēlamu personu sarakstā pērn uz nenoteiktu laiku iekļāva 14 Krievijas kamaniņu sportistus, uzsverot, ka agresorvalsts sportisti Latvijā nav gaidīti. Vasks piebilda, ka arī šogad LKSF nodoms ir aizvadīt Pasaules kausa posmu bez neitrālajiem vai krievu sportistiem.
LKSF prezidents norādīja, ka FIL vadības nostāja krievu atlētu jautājumā nav skaidra, jo organizācija, saņemot finansējumu no Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK), nevar pilnībā iet pretrunā ar Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) un SOK lēmumiem.
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Vasks kā LKSF prezidents vakar visu valstu federācijām vēlreiz nosūtīju vēstuli, nosodot ideju par Krievijas pielaišanu sacensībām. "Respektējot CAS un SOK vēlmes viņus atgriezt sacensībās, mana ziņa bija, ka, kamēr lido raķetes un ukraiņu atlētu vecāki, draugi un radinieki cieš no tā, neredzam vietu [krievu] atlētiem kamaniņu saimē," teica Vasks. "Varbūt tas vairāk ir simbolisks protests, bet mums tas bija jāpasaka un, neskatoties uz to, kāds būs lēmums, būsim pauduši savu nostāju," piebilda LKSF prezidents.
Arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktors Aleksandrs Samoilovs piebilda, ka ir svarīgi saglabāt savu pozīciju līdz beigām un neļaut krievu sportistiem atgriezties starptautiskajā sacensību apritē.