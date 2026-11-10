Madonas novadā notiks tradicionālais skrējiens "Apkārt Jaunkalsnavai"
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
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Madonas novadā notiks tradicionālais skrējiens "Apkārt Jaunkalsnavai"

Sporta nodaļa

Jauns.lv

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18.novembrī norisināsies jau tradicionālais skrējiens "Apkārt Jaunkalsnavai", ko organizē Kalsnavas pagasta pārvalde un sporta darba organizators Gatis Rizgis ar savu komandu.

Madonas novadā notiks tradicionālais skrējiens "Ap...

Skrējiens "Apkārt Jaunkalsnavai 2026", jau kļuvis par tradīciju. Pulcēšanās no plkst. 9.30 līdz 9.50 Kalsnavas pamatskolā pie galvenās ieejas. Skrējiena starts plkst. 10.00, vēsta Madonas novada pašvaldība.

Skrējiena distances bērniem (no 2 līdz 9 gadu vecumam) - apmēram 1 km, bet pārējiem skrējiena dalībniekiem - 3,4 km.

Sacensību galvenais tiesnesis: Gatis Rizgis (tālr. 28378868)

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