Smiltenes novadā uzsāk aktīvās kustības parka “Ape ride park” izveidi
Apē ir sākušies darbi pie aktīvās kustības parka “Ape ride park” izveides. Teritorijā pie Apes mazā sporta laukuma rosās būvnieki, un pamazām top jauna vieta aktīvai atpūtai un sportošanai, vēsta Smiltenes novada pašvaldība.
Projekta ietvaros Apē tiks izveidots asfalta velotrase jeb “Pump track”, kas papildinās jau esošo sporta infrastruktūru un sniegs jaunas iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem aktīvi pavadīt brīvo laiku.
“Ape ride park” atradīsies Apes mazā sporta laukuma teritorijā, kur jau šobrīd pieejama BMX trase, pludmales volejbola laukumi un āra trenažieri. Jaunais objekts šo teritoriju padarīs vēl daudzveidīgāku un piemērotāku dažādām fiziskajām aktivitātēm. "Ape ride park" būs brīvi pieejams ikvienam, sniedzot iespēju kustēties, sportot un aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā.
Šobrīd teritorijā turpinās darbs pie asfalta velotrases veidošanas – jaunajai infrastruktūrai uzklāts asfalta segums, notiek apkārtnes labiekārtošana.
Projektētājs un būvdarbu veicējs ir SIA “We Build Parks”, savukārt būvuzraudzību veic SIA “RS Būvnieks”.
Projekta kopējās izmaksas ir 106 238 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 99 601,21 eiro, tajā skaitā ES līdzfinansējums 89 641,09 eiro. Smiltenes novada pašvaldības finansējums 16 596,91 eiro. Gada sākumā pašvaldība paziņoja, ka projekta īstenošana plānota līdz 2027. gada 30. novembrim.
Projekts Nr. 25-07-CL02-C0LA19.2203-000003 “Aktīvās kustības parka “Ape ride park” izveide Apes pilsētā" tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027.gadam pasākuma "Kopienu spēcinošas un vietas attīstības sekmējošas iniciatīvas" ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.