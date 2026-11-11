Priekules stadionam apstiprināts projekts mākslīgā futbola laukuma segumam
Dienvidkurzemes novadā apstiprināts projekts Priekules stadiona futbola laukuma mākslīgā seguma izbūvei, kas ar VARAM un LFF atbalstu nodrošinās jaunu 8:8 laukumu treniņiem, sacensībām un sabiedrībai. Projekta izmaksas ir 108 420,84 eiro, un īstenošana plānota 8 mēnešos pēc vienošanās noslēgšanas.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības projekts “Priekules stadiona futbola laukuma mākslīgā seguma izbūve” ir apstiprināts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursā “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana”.
Konkursu VARAM rīko sadarbībā ar biedrību “Latvijas Futbola federācija”. Tā mērķis ir veicināt sporta infrastruktūras attīstību pašvaldībās, ieguldot futbola stadionu sintētisko laukumu segumu izbūvē un atjaunošanā. Notiek darbs pie vienošanās par projekta īstenošanu ar Kurzemes plānošanas reģionu.
Projektā Priekules stadionā uz jau sagatavotās pamatnes ieklās mākslīgo futbola segumu ar smilts pildījumu. Projekta īstenošanas rezultātā būs pieejams 8:8 futbola laukums, kas atbilst biedrības “Latvijas Futbola federācija” prasībām. Laukumu izmantos Dienvidkurzemes Sporta skolas futbola treniņiem un sacensībām un Priekules pamatskolas sporta stundām. Ārpus nodarbību laika tas būs pieejams arī iedzīvotājiem.
- Projektu plānots īstenot 8 mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas,
- projekts tiek īstenots ar VARAM finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem,
- projekta kopējās izmaksas ir 108 420,84 eiro,
- no tām 81 315,63 eiro ir valsts budžeta finansējums,
- pašvaldības līdzfinansējums - 27 105,21 eiro.