"Warriors" garākā uzvaru sērija piecu gadu laikā, panākumi arī Rietumu konferences līderēm
Naktī uz 10. novembri līdz astoņām uzvarētām spēlēm sēriju Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) pagarināja Goldensteitas "Warriors".
Goldensteitas "Warriors" sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcīnīja astoto panākumu pēc kārtas. "Warriors" savā laukumā ar 138:87 (35:20, 37:23, 40:22, 26:22) sagrāva Ņūorleānas "Pelicans".
Mājinieku sastāvā pa 25 punktiem katrs guva Stefens Karijs un Brendins Podžemskis, bet 23 punktus pievienoja Jaksels Lendeborgs. "Pelicans" komandā rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Deriks Kvīns.
8 STRAIGHT WINS FOR THE WARRIORS. Their first 8-game win streak since 2021-22 🚨 https://t.co/47OgmctLz1— NBA (@NBA) November 10, 2026
Vasarā divu gadu vienošanos ar "Warriors" noslēdza Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, taču veselības problēmu dēļ viņš komandai nepievienojās un piektdien pavēstīja, ka uz laiku pametīs basketbolu.
"Warriors" ar astoņām uzvarām 11 spēlēs Rietumu konferencē ieņem ceturto vietu, kamēr "Pelicans" ar bilanci 4-7 atrodas 11. pozīcijā.
Citā mačā pie devītās uzvaras pēc kārtas tika Sanantonio "Spurs", kas izbraukumā ar 122:96 (31:25, 30:21, 32:22, 29:28) pieveica Fīniksas "Suns". Viesu rindās Viktors Vembanjama izcēlās ar 40 punktiem, 11 izcīnītām bumbām zem groziem un deviņiem bloķētiem metieniem, kamēr Dilans Hārpers guva 17 punktus. Mājinieku sastāvā 32 punktus sakrāja Devins Bukers. "Spurs" ar deviņām uzvarām un diviem zaudējumiem ir Rietumu konferences vicelīdere, bet "Suns" ar trim panākumiem deviņās cīņās atrodas 12. vietā.
KAREEM. THE ADMIRAL. WEMBY. THE ONLY PLAYERS IN NBA HISTORY TO RECORD 40+ PTS, 10+ REB AND 8+ BLK IN MULTIPLE GAMES 🔥 https://t.co/FMlEkUlIy4— NBA (@NBA) November 10, 2026
Uzvaru pirmdien svinēja arī Rietumu konferences līdere Losandželosas "Lakers", kas izbraukumā ar 124:114 (31:22, 37:35, 27:33, 29:24) pārspēja Atlantas "Hawks".
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"Lakers" rindās Luka Dončičs sakrāja 32 punktus, desmit rezultatīvas piespēles, astoņas atlēkušās bumbas un piecas pārtvertas bumbas, 23 punktus guva Sandro Mamukelašvili, bet 21 - Volkers Keslers. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Kristiana Džeimsa Makoluma 21 punkts un Nikeila Aleksandra-Vokera 20 punkti.
"Lakers" ar bilanci 10-2 ir līdere Rietumu konferencē un visā līgā, bet "Hawks" ar septiņām uzvarām 12 spēlēs Austrumu konferencē atrodas ceturtajā pozīcijā.