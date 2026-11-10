Ņujorkas "Rangers" bez traumētā Šmita zaudē vienai no NHL līderēm
Zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē pirmdien piedzīvoja Ņujorkas "Rangers" komanda, kurai traumas dēļ nevarēja palīdzēt latviešu aizsargs Alberts Šmits.
"Rangers" viesos ar 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) piekāpās Edmontonas "Oilers" komandai, pārtrūkstot trīs uzvaru sērijai. Jau ziņots, ka Šmits ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ "Rangers" nevarēs palīdzēt vairākas nedēļas.
Pirmdienas spēlē mājiniekus vadībā septītajā minūtē izvirzīja Konors Makdeivids, bet otrās trešdaļas trešajā minūtē Leons Draizaitls panāca 2:0. "Rangers" vienīgos vārtus mača 26. minūtē mazākumā guva Jaroslavs Hmelaržs, bet spēles 59. minūtē Draizaitls meta ripu tukšos vārtos, panākot beigu rezultātu 3:1.
Makdeivids visās 19 jaunās sezonas spēlēs ir ticis pie punktiem, kas ir ceturtā garākā sērija NHL vēsturē un pirmā tik garā sērija kopš 2005. gada, kad 22 mačos pēc kārtas punktus sakrāja Denijs Hītlijs. Vēl vismaz 19 sezonas pirmajās spēlēs pie punktiem tikuši Veins Greckis (trīs reizes, garākā sērija 51 mačs 1983./1984. gada sezonā) un Matss Sundins (30 spēles 1992./1993. gada sezonā).
Makdeivids sezonas pirmajās 19 spēlēs ir sakrājis 48 (11+37) punktus, esot līgas rezultatīvākais spēlētājs. Savukārt Draizaitls ar 36 (18+18) punktiem ir otrs rezultatīvākais, bet ar 18 vārtu guvumiem - labākais snaiperis.
"Rangers" ar 21 punktu 19 spēlēs Austrumu konferencē ieņem septīto vietu, bet "Oilers" ar 29 punktiem ir Rietumu konferences līdervienība.
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