Ostapenko un Sje pirmajā "WTA Finals" mačā cieš zaudējumu
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji pirmdien ASV notiekošajā WTA sezonas noslēguma turnīra ("WTA Finals") dubultspēļu pirmajā mačā piekāpās ķīnas tenisistei Guo Haņju un Kristinai Mladenovičai no Francijas.
Latvijas/Taivānas duets, kas sacensībās izsēts ar piekto numuru, pirmās grupas pirmajā mačā piekāpās ar 6-3, 1-6, 10:12. Supertaibreikā Ostapenko/Sje izvirzījās vadība ar 6:0 un 8:2, taču izcīnīt uzvaru nespēja. Pie rezultāta 6:9 ar trešo numuru izliktais Ķīnas un Francijas duets atspēlēja četras mačbumbas un triumfēja ar 12:10.
Tikmēr ar uzvarām "WTA Finals" sāka ranga vicelīdere Arina Sabaļenka no Baltkrievijas un trešā rakete krieviete Mirra Andrejeva. Otrās grupas pirmajā spēlē ar otro numuru izsētā Sabaļenka ar 7-6 (7:2), 7-5 pieveica čehieti Karolīnu Muhovu (WTA 7.), bet Andrejeva ar 6-4, 6-0 pārspēja ukrainieti Elinu Svitoļinu (WTA 6.).
Turnīra turpinājumā Ostapenko/Sje grupā tiksies ar galvenajām favorītēm kanādieti Gabrielu Dabrovski un Luizu Stefani no Brazīlijas, kā arī ar septīto numuru izsētajām Šuai Džanu no Ķīnas un Elīzi Mertensu no Beļģijas. Šajā duelī Dabrovski/Stefani bija pārākas ar 6-3, 7-6 (7:5).
Pusfinālā iekļūs abu apakšgrupu pirmo divu vietu ieguvējas. Ostapenko un Sje cīnījās sezonas noslēguma turnīrā arī pērn, piedzīvojot neveiksmi pusfinālā. "WTA Finals" Indianvelsā norisināsies līdz 15. novembrim.