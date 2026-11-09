Latvijas kērlingistiem neveiksmīgs pasaules čempionāta kvalifikācijas sākums - trīs spēlēs trīs zaudējumi
Latvijas vīriešu kērlinga izlase pirmdien Skotijā piedzīvoja trešo zaudējumu trīs spēlēs pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā.
Latvijas izlase, kuras rindās ir Arnis Veidemanis, Roberts Reinis Buncis, Jānis Klīve, Aleksandrs Baranovskis un Rihards Jeske, ar 2:8 atzina Slovēnijas komandas pārākumu.
Jau ziņots, ka B grupas pirmajā spēlē Latvija ar 4:7 zaudēja Austrālijai, bet otrajā ar 4:7 piekāpās Filipīnu valstsvienībai.
Latvijas pretinieces B grupā būs arī Beļģijas, Indijas, Nīderlandes un Jaunzēlandes izlases.
Sacensībās startē 16 komandas, kas sadalītas divās grupās un aizvadīs apļa turnīru katra savā grupā. Katras grupas pirmo un otro vietu ieguvējas spēlēs pusfinālā. Uzvarētāji iekļūs spēlē par zeltu, savukārt zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļām. Visas četras pusfinālistes kvalificēsies pasaules čempionātam.
Tāpat par vietu pasaules čempionātā cīnīsies grupu trešo un ceturto vietu īpašnieces, sadalot vēl divas ceļazīmes uz planētas meistarsacīkstēm. Grupu trešās vietas tiksies savā starpā un uzvarētāji iegūs ceļazīmi uz pasaules čempionātu, bet zaudētāji cīnīsies par vēl vienu ceļazīmi ar abu grupu ceturto vietu dueļa uzvarētāju.
2027. gada pasaules vīriešu kērlinga čempionāts pavasarī norisināsies Sentdžonā, Kanādā.