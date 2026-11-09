Dončičs un Bransons aizvada lielisku nedēļu un izpelnās NBA atzinību
Losandželosas "Lakers" aizsargs Luka Dončičs un Ņujorkas "Knicks" aizsargs Džeilens Bransons atzīti par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) nedēļas labākajiem spēlētājiem attiecīgi Rietumu un Austrumu konferencēs.
Dončičs četrās spēles vidēji izcēlās ar 45 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un 8,3 rezultatīvām piespēlēm. Viņš palīdzēja "Lakers" vienībai nedēļu noslēgt ar četriem panākumiem tikpat mačos.
Tikmēr Bransons trīs cīņās caurmērā guva 27,7 punktus un iekrāja 6,3 rezultatīvas piespēles, kā arī realizēja tālmetienus ar 42,9% precizitāti. Viņa pārstāvētā "Knicks" nedēļas nogrieznī izcīnīja trīs uzvaras trīs spēlēs.
Rietumu konferencē uz labākā spēlētāja balvu kandidēja arī Deni Avdija (Portlendas "Trail Blazers"), Lamelo Bols (Minesotas "Timberwolves"), Stefens Karijs (Goldensteitas "Warriors"), Šejs Gildžess-Aleksandrs (Oklahomasitijas "Thunder"), Ostins Rīvzs (Losandželosas "Lakers") un Viktors Vembanjama (Sanantonio "Spurs").
Austrumu konferencē starp labākajiem bija arī Nikeils Aleksandrs-Vokers (Atlantas "Hawks"), Jannis Adetokunbo un Klejs Tompsons (abi - Maiami "Heat"), Džeilens Brauns (Filadelfijas "76ers") un Karls Entonijs Taunss (Ņujorkas "Knicks").