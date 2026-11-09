Par labu Krievijas hokejistiem lēmušais CAS tiesnesis neilgi pirms sprieduma viesojies Maskavā
Viens no Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) tiesnešiem Džūlio Palermo, kurš vadīja komisiju, kas lēma par labu krievu hokejistu dalībai starptautiskajās sacensībās, pāris nedēļas pirms lēmuma pieņemšanas viesojies konferencē Maskavā, ziņo Šveices medijs "Inside Paradeplatz".
Jau ziņots, ka oktobra beigās CAS lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Medijs "Inside Paradeplatz" ziņo, ka Palermo bija viens no trīs tiesnešiem, kuri komisijā lēma par labu Krievijas hokeja izlašu dalībai starptautiskajās sacensībās. Pirms viņš tika iecelts par komisijas vadītāju, itāļu tiesnesis viesojies Maskavā, kā runātājs uzstājies konferencē par arbitrāžu un vadījis diskusiju.
CAS medijam norādīja, ka nezināja par Palermo ceļojumu uz Krieviju un apstākļiem, kas varētu ietekmēt Palermo neatkarību komisijas darbā. Tāpat CAS izcēla, ka Palermo devies uz Krieviju vēl pirms tika iecelts par komisijas vadītāju.
Tikmēr par nostāju nespēlēt ar krieviem ir paziņojušas Latvijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas un Čehijas hokeja federācijas.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.