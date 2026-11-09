Ar diviem "hat-trick" pēc kārtas NHL vēsturē ierakstījies Gotjē atzīts par nedēļas labāko spēlētāju
Anaheimas "Ducks" uzbrucējs Katers Gotjē atzīts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) aizvadītās nedēļas labāko spēlētāju, ziņo NHL.
Par otru labāko hokejistu aizvadītajā nedēļā atzīts Ņūdžersijas "Devils" uzbrucējs Džeks Hjūzs, bet trešais labākais bijis Nešvilas "Predators" vārtsargs Jūse Saross.
Gotjē aizvadītajā nedēļā četrās spēlēs izcēlās ar astoņiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm. Divās no četrām cīņām uzbrucējs guva pa trīs vārtiem un kļuva par pirmo "Ducks" hokejistu, kuram izdevies divos mačos pēc kārtas izcelties ar "hat trick".
Viņa pārstāvētā "Ducks" novembra sākumā uzvarējusi piecās spēlēs pēc kārtas.
Tikmēr Hjūzs četrās spēlēs iekrāja deviņus (3+6) punktus. Viņš šosezon 18 spēlēs ticis pie 25 (9+16) punktiem un ir rezultatīvākais "Devils" spēlētājs, bet visā līgā ierindojas 11. pozīcijā.
Savukārt Saross pagājušajā nedēļā divās spēlēs kopā atvairīja 53 no 55 metieniem, tiekot galā ar 96,4% raidījumu, un palīdzēja "Predators" izcīnīt divas uzvaras.