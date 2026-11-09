Šmits savainojuma dēļ nespēlēs vairākas nedēļas.
Hokejs
Šodien 19:49
Latvijas hokejistam Albertam Šmitam nopietnāks savainojums, nekā sākotnēji šķitis
Latvijas hokejists Alberts Šmits savainojuma dēļ nevarēs doties laukumā vairākas nedēļas, pirmdien pavēstīja latvieša pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Ņujorkas "Rangers".
Šmits sestdienas "Rangers" maču izlaida ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ. Sākotnēji latvieša atgriešanās ierindā tika vērtēta kā dienu no dienas, taču mediji ziņo, ka šobrīd Šmita atgriešanās laukumā jau tiek vērtēta no nedēļas uz nedēļu, kas nozīmē, ka aizsargs, visticamāk, izlaidīs vairākas nedēļas.
Savā debijas sezonā Šmits NHL piedalījies 17 mačos un pagaidām ir bez rezultativitātes punktiem. Vidēji mačā viņš uz ledus bijis 14 minūtes un 29 sekundes.
"Rangers" ar 21 punktu 18 spēlēs Austrumu konferencē atrodas septītajā vietā.