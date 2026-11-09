Latvijai olimpiskā bronza! Šķēpmetēja Elīza Ligere izcīna medaļu Dakarā
Latvijas sportiste Elīza Ligere pirmdien Senegālā Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs šķēpmešanā izcīnīja bronzu.
Latvietes pirmais mēģinājums netika ieskaitīts, otrajā viņa raidīja šķēpu 42,99 metrus tālu, bet trešais mēģinājums, kurā viņa sasniedza 52 metrus, ļāva pakāpties uz trešo vietu. Nākamajos trijos piegājienos Ligere neuzlaboja savu rezultātu un noslēdza sacensības trešajā pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja Kolumbijas sportiste Ilsa Majerlina Kordoba, kura raidīja šķēpu 57,62 metrus tālu bet Uzbekistānas pārstāve Parizoda Talabova ar sasniegtiem 54,68 metriem bija otrā. Abas pirmo divu vietu ieguvējas sasniedza jaunus personīgos rekordus.
Jau ziņots, ka Latvijas 3x3 jauniešu basketbola izlase piedzīvoja zaudējumu cīņā par bronzu, ierindojoties ceturtajā pozīcijā.
Latviju spēlēs pārstāv 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās.
Ceturtās Pasaules Jaunatnes vasaras olimpiskās spēles līdz 13. novembrim notiks Senegālas galvaspilsētā Dakarā. Šajā sporta forumā agresorvalstīm Krievijai un Baltkrievijai ļauts startēt zem saviem karogiem.