Latvijas 3x3 basketbolistiem neizdodas izcīnīt bronzu Jaunatnes olimpiskajās spēlēs
Latvijas 3x3 jauniešu basketbola izlase pirmdien Senegālā piedzīvoja zaudējumu Pasaules Jaunatnes olimpisko spēļu bronzas spēlē.
Latvijas 3x3 basketbolisti Roberts Deičs, Klāvs Černuho, Jēkabs Milužs un Gustavs Pētersons mačā par trešo vietu ar rezultātu 17:21 zaudēja Vācijai.
Latvijas izlasē rezultatīvākais ar sešiem punktiem bija Deičs, piecus punktus guva Černuho, bet pa trīs punktiem bija Milužam un Pētersonam.
Pirms tam pusfinālā Latvija ar 19:21 zaudēja Lietuvai, bet Vācija ar 15:16 piekāpās Senegālai.
Sestdien grupas spēlēs Latvija ar 19:13 pārspēja Puertoriko valstsvienību un ar 21:13 apspēlēja Singapūru, bet svētdien ceturtdaļfinālā ar 20:16 guva virsroku pār Kotdivuāru.
Tikmēr taekvondo Viktorija Latiša, kura startēja svara kategorijā līdz 49 kilogramiem, pirmajā cīņā jeb duelī par vietu pusfinālā ar 0:2 zaudēja Dienvidkorejas pārstāvei Sivu Lī, sacensības noslēdzot dalītā piektā vietā desmit atlētu konkurencē. Burāšanā pēc sešiem no 15 braucieniem Viljams Preiss ieņem piekto vietu, bet Marta Dāle ir astotajā pozīcijā.
Latviju spēlēs pārstāv 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās.
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Ceturtās Pasaules Jaunatnes vasaras olimpiskās spēles līdz 13. novembrim notiks Senegālas galvaspilsētā Dakarā. Šajā sporta forumā agresorvalstīm Krievijai un Baltkrievijai ļauts startēt zem saviem karogiem.