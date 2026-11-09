Bogdanovičs un Ermane-Marčenko kronēti par Latvijas čempioniem velokrosā
Māris Bogdanovičs un Evelīna Ermane-Marčenko aizvadītajā nedēļas nogalē Dobelē izcīnīja Latvijas čempionu titulus velokrosā, vēsta Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).
Elites un junioru braucēji sacentās vienas stundas sacīkstē. Latvijas kausa ierastajiem dalībniekiem čempionātā pievienojās Georgs Tjumins, kuram tā bija debija pieaugušo konkurencē.
No starta visiem pa priekšu aizbrauca Matīss Kaļveršs, taču pērnā gada Latvijas čempions gan nespēja noturēt tempu un vēlāk bija spiests izstāties.
Līderpozīcijās tikmēr nostiprinājās Bogdanovičs un Helvijs Kancers, taču lielāko daļu trases Bogdanovičs veica solo vadībā ar nepilnas minūtes pārsvaru. Cīņā par otro vietu Kancers pārspēja Markusu Lagzdiņu.
Junioru grupā intriga izpalika - zeltu izcīnīja Kristers Bruno Štrauhmanis, kurš tuvāko sekotāju Rūdolfu Šulcu apsteidza par vairāk nekā divarpus minūtēm. Bronzu ieguva mājinieku kluba braucējs Daniels Cipulis.
Sieviešu elitē 40 minūšu sacīkstē abas braucējas - Laura Klismete un Evelīna Ermane-Marčenko - pirmo apli pabeidza kopā, tomēr pēc tam iezīmējās pieredzējušākās Ermanes-Marčenko pārākums, kas viņai ļāva izcīnīt drošu uzvaru. Viņa Klismeti finišā pārspēja par vienu minūti un 16 sekundēm.
Juniorēm nepārspēta bija Lauma Lange, kura cīņā par otro vietu apsteidza Ievu Jurēviču un Dārtu Balku.