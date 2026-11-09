Latvijas izlase pasaules čempionātā izcīna četras godalgas
Latvijas fitnesa izlases sportiste Jeļena Bitiņeva izcīnījusi zelta medaļu Starptautiskās Bodibildinga un fitnesa federācijas (IFBB) pasaules čempionātā Spānijā, kļūstot par ...
FOTO: Latvijas fitnesa izlase pasaules čempionātā izcīna četras godalgas - vienu zelta, vienu sudraba un divas bronzas medaļas
Latvijas fitnesa izlases sportiste Jeļena Bitiņeva izcīnījusi zelta medaļu Starptautiskās Bodibildinga un fitnesa federācijas (IFBB) pasaules čempionātā Spānijā, kļūstot par pasaules čempioni "Fit Model Masters" kategorijā, informē Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija.
Kopumā Latvijas izlase pasaules čempionātā izcīnīja četras godalgas – vienu zelta, vienu sudraba un divas bronzas medaļas. Pasaules čempionāts fitnesā un bodibildingā norisinājās Spānijas pilsētā Santa Susannā no 29. oktobra līdz 2. novembrim, pulcējot vairāk nekā 2000 sportistu no vairāk nekā 70 valstīm. Latviju sacensībās pārstāvēja piecas sportistes.
Izcilāko rezultātu sasniedza Bitiņeva, kura izcīnīja divas godalgas – viņa kļuva par IFBB pasaules čempioni un ieguva zelta medaļu "Fit Model Masters" (35–40 gadu) vecuma kategorijā, kā arī izcīnīja bronzas godalgu auguma kategorijā "Fit Model +169 cm". Tikmēr Ilāna Grīnberga "Bodyfitness Masters" kategorijā spēja izcīnīt sudraba medaļu.
Vēl vienu godalgu Latvijai atnesa Melisa Bravacka, kura ieguva bronzas medaļu "Fit Model –162 cm" kategorijā. Bravacka startēja arī "Bikini –160 cm" kategorijā, kur 30 dalībnieču konkurencē ierindojās 11. vietā. Tāpat labu sniegumu uzrādīja Inese Davidone, kura "Fit Model Masters" kategorijā 21 sportistes konkurencē iekļuva labāko desmitniekā.