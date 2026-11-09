Sieviešu izlases galvenais treneris Rožlapa komentē Austrālijā dzimušās Mooras pievienošanos
Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenais treneris Matīss Rožlapa sniedza komentāru par aktualitātēm pirms nākamajā 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm.
Pirmdien Latvijas izlase sāka gatavoties turpmākajās astoņās dienās gaidāmajām 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrā posma trīs spēlēm. Kopš iepriekšējā sasaukuma par karjeras beigām izlasē paziņojusi Anete Šteinberga. "Kopš pievienošanās izlasei runājām, ka gribu izveidot savu spēles stilu, lai varētu katrā logā spēlēt neatkarīgi no tā, kas mums ir sastāvā. Jau iepriekšējo posmu mēs aizvadījām bez Anetes," uzsvēra Rožlapa.
Savainojumu dēļ Latvijas valstsvienībai nevarēs pievienoties Ketija Vihmane un Enija Vīksne, kuras abas var spēlēt saspēles vadītājas pozīcijā. "Mēs jau kādu laiku spēlējam tāda tipa basketbolu, kurā varam nedaudz iztikt bez saspēles vadītājām. Skaidrs, ka būtu priecīgi, ja mums būtu šīs spēlētājas pieejamas, bet tas stils, kādā mēs spēlējam, atļauj mums spēlēt ar trīs aizsardzēm, kuras nav īsti saspēles vadītājas. Atradīsim variantus un būs mums risinājumi," solīja treneris.
Starp kandidātēm vienīgā debitante ir Austrālijā dzimusī latviešu izcelsmes basketboliste Kristina Moora, kura šosezon spēlē Polijas vienībā Bidgoščas "Artego". "Zināju viņu jau kādus četrus gadus un šajā laikā nedaudz sekoju līdzi. Šobrīd sanāca tāds veiksmīgs brīdis, lai to visu novestu līdz galam un mēs viņu iesaistītu izlasē. Pamazām skatīsimies, kā viņai ies. Mēs šeit jau kādu pusotru gadu strādājam pēc noteiktām iestrādēm un viņai nebūs viegli. Pirmajā treniņā šķita, ka viņa diezgan labi saprot un uztver informāciju. Pieņemsim viennozīmīgi labākos lēmumus komandai," skaidroja Rožlapa.
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Latvijas basketbolistes šajā sabraukumā trešdien viesos spēlēs ar Austriju, sestdien izbraukumā cīnīsies ar Slovēniju, bet pirmo apli noslēgs nākamajā otrdienā, uzņemot Itālijas valstsvienību. Rožlapa skaidroja, ka izlase šobrīd gatavojas mačam ar Austriju un pēc tam tikai nākamajām pretiniecēm.
"Austrietes labi nospēlēja pirmo posmu, un noteikti nedrīkst nenovērtēt šo komandu, taču tai ir arī vājās vietas. Manuprāt, esam izdarījuši labu analīzi. Slovēnija ir labi zināma komanda, lai gan no iepriekšējā sasaukuma ir nomainījušās daudzas spēlētājas. Izskatās, ka arī Džesika Šeparda ir pievienojusies treniņiem. Tas viņām dos papildu spēku. Mums ir jāaizmirst iepriekšējais mačs, kā mēs pret viņām nospēlējām mājās. Spēle bija laba, no tās jāiegūst pārliecība, bet noteikti izbraukumā būs citādāk. Itālija - Eiropā trešā komanda, kas Pasaules kausa izcīņā aizvadīja labu maču pret ASV. Taču tā ir šobrīd vistālākā pretiniece, un par to šobrīd domājam vismazāk," stāstīja Rožlapa.
Pēdējos gados Latvijas izlases kandidāšu sarakstā nav bijusi Kristīne Vītola, kura nav konkretizējusi savu turpmāko karjeru valstsvienībā. "Šajā pusotra gada laikā viņa ir uzrunāta, taču neesam nonākuši līdz kopīgai sarunai un nopietnākam dialogam. Esam mēģinājuši ar viņu runāt, taču īsti vairāk man nav ko komentēt," teica Rožlapa.
Vēl vairākas spēlētājas, piemēram, Evelīna Otto, Anna Liepiņa un Raina Tomašicka, nav pieejamas, jo šobrīd spēlē Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA). Izlasēm sezonas laikā ir ļoti ierobežotas iespējas piesaistīt šīs basketbolistes. "Bieži koledžas arī izdara spiedienu, sakot spēlētājām, ka viņas ir vajadzīgas tur. Viņām šobrīd koledžā nav tik lielu lomu, lai teiktu, ka brauks sezonas vidū pārstāvēt izlasi. Kā valstsvienībai, mums ir svarīgi, lai viņas progresētu. Viņām tur ir jāspēlē un jāizcīna sava vieta. Vasarā viņas ir klāt un viņām patīk šeit būt, bet sezonas gaitā par to īsti nedomājam," skaidroja Rožlapa.
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Februārī tiks aizvadītas otrā apļa spēles, un finālturnīram kvalificēsies grupas pirmo divu vietu ieguvējas. 2027. gada Eiropas čempionāta finālturnīrs notiks nākamā gada jūnijā. Grupu turnīri notiks Beļģijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā. Medaļas un sešas ceļazīmes uz 2028. gada olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru tiks sadalītas izslēgšanas turnīrā Viļņā. Rožlapas asistenti Latvijas izlasē ir Kaspars Mājenieks, Rūdolfs Rozītis un Ilze Ose-Hlebovicka.
Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidātes:
Paula Strautmane (Madrides "Estudiantes", Spānija), Elizabete Bulāne, Mila Luzgina (abas - Zārluī "Royals", Vācija), Aleksa Gulbe ("Landes", Francija), Marta Miščenko (Halles "Syntainics MBC", Vācija), Kristina Moora, Katrīna Ozola (abas - Bidgoščas "Artego", Polija), Ieva Pulvere, Enija Ķīvīte (abas - "TTT Rīga"), Laura Meldere, Kate Vilka (abas - Kampobaso "Magnolia", Itālija), Vanesa Jasa ("Broni", Itālija), Nikola Priede (Ferrolas "Baxi", Spānija), Kitija Laksa (Skio "Famila", Itālija), Digna Strautmane (Vroclavas "Sleza", Polija)