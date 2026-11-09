"Viņš ienesa prieku!" Bostonas "Celtics" treneris velta sirsnīgus vārdus Kristapam Porziņģim
Bostonas "Celtics" galvenais treneris Džo Mazula komentējis Kristapa Porziņģa lēmumu paiet malā no basketbola.
"Aprunājos ar viņu! Mums bija laba saruna. Man šķiet, ka viņa situācija ir labs atgādinājums, ka profesionālie atlēti un basketbolisti ir kas vairāk par to. Pēc sarunas likās, ka viņš ir labā noskaņojumā. Ja kas nepieciešams, mēs Kristapam palīdzēsim. Esmu pateicīgs par laiku, kuru kopā pavadījām gan laukumā, gan ārpus tā. Kad viņš ienāca ģērbtuvē, Kristaps tajā ienesa labu enerģiju. Viņš ienesa prieku grūtajos sezonas pārbaudījumos, kad spēlēja Bostonā. Man šķiet, ka Kristapam bija pozitīva ietekme komandas ģērbtuvē," par latvieša lēmumu paiet malā no basketbola teica Bostonas "Celtics" galvenais treneris Džo Mazula.
Joe Mazzulla on Kristaps Porziņģis stepping away from basketball and whether he’s spoke with him: “I talked to him on the plane, reached out to him. Had a good conversation with him. Some of the other guys on the staff did as well.” “I think it’s just a good reminder as we go through the NBA season and look at these guys as athletes and basketball players…I think he had a positive impact on the locker room.” - @CLNSMedia | Q: @AdamHimmelsbach— Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) November 9, 2026
Tieši viņa vadībā 2024. gadā Kristaps Porziņģis kļuva par NBA čempionu, pirmajā finālsērijas spēlē pret bijušo klubu Dalasas "Mavericks" kļūstot par atslēgas spēlētāju uzvaras izcīnīšanā. Pēc 2024./2025. gada sezonas, kurā Porziņģim konstatēja saslimšanu ar POTS, latvieti aizmainīja uz Atlantas "Hawks". Veselības problēmas nemazinājās, kas vēl vairāk saasinājās pirms šīs sezonas. Viņš neieradās uz Goldensteitas "Warriors" treniņnometni un pēc dažādām spekulācijām 6. novembrī oficiāli paziņoja, ka uz laiku pamet basketbolu. Vai tas nozīmē arī basketbolista karjeras beigās, pagaidām nav skaidrs.
Kamēr bijušās komandas treneris Kristapam velta labus vārdus, tikmēr to pašu nevar teikt par Goldensteitas "Warriors". "Protams, mēs viņam vēlam to labāko. Viņš ir pieņēmis lēmumu un tur nav daudz ko citu piebilst," teica treneris Stīvs Kers, atklājot, ka ir sazinājies ar Porziņģi. Goldensteitā jau atbrīvots Porziņģa skapītis ģērbtuvē un klubs aktīvi meklē maiņas partneri. Tiek sagaidīts, ka latvietis tiks aizmainīts tuvākā mēneša laikā, pēc kā jaunā komanda izpirks Porziņģa līgumu, basketbolistam piekrītot atteikties no lielas daļas līguma summas. Tiek gan lēsts, ka "Warriors" būs jāpiedāvā drafta izvēle vai kāds basketbolists kopā ar Porziņģi.
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Līdzšinējā karjerā Kristaps Porziņģis spēlējis Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks". 2024. gadā viņš ar Bostonas "Celtics" kļuva par NBA čempionu. Latvijas izlases rindās viņš spēlējis divos Eiropas čempionātos - 2017. un 2025. gadā, kas notika Rīgā.
Kristaps Porziņģis, spītējot kājas traumai, palīdz "Celtics" kļūt par NBA čempioniem
Kristaps Porziņģis ar Bostonas "Celtics" vienību izcīnījis NBA čempiontitulu, Porziņģim kļūstot par pirmo Latvijas basketbolistu - NBA čempionu.