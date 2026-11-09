Ieva Malnača izcīna piekto vietu Pasaules Jaunatnes olimpisko spēļu 100 metru sprintā
Latvijas vieglatlēte Ieva Malnača svētdien Senegālā izcīnīja piekto vietu Pasaules Jaunatnes olimpisko spēļu 100 metru sprintā.
Vispirms divos pusfinālos 17 skrējējas cīnījās par deviņām vietām finālā. Malnača savā pusfinālā finišēja 11,99 sekundēs, par 0,24 sekundēm piekāpjoties Danai Salemai no Kataras, bet abu pusfinālu summā latvietei bija ceturtais labākais rezultāts. Pāragrs starts vietu pusfinālā liedza vienai no favorītēm, čīlietei Roksanai Ramiresai.
Finālā pārliecinoši ātrākā bija Rozmarija Nvankvo no Nigērijas, kura finišēja 11,16 sekundēs, otro vietu ar 11,41 sekundi izcīnīja Apvienoto Arābu Emirātu sprintere Arva Ali, bet vēl septiņas sekundes simtdaļas atpalika Salema. Malnača finiša līniju sasniedza 11,82 sekundēs.
Latviju spēlēs pārstāv 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās. Ceturtās Pasaules Jaunatnes vasaras olimpiskās spēles līdz 13. novembrim notiks Senegālas galvaspilsētā Dakarā. Šajā sporta forumā agresorvalstīm Krievijai un Baltkrievijai ļauts startēt zem saviem karogiem.