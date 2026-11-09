Girgensonam sezonas ceturtais punkts, Šilovam un Bļugeram zaudējumi
Latviešu hokejistu pārstāvētie klubi piedzīvojuši zaudējumus Nacionālajā hokeja līgā.
Girgensonam vēl viens punkts
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons svētdien izcēlās ar rezultatīvu piespēli Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Tampabejas "Lightning" piedzīvoja zaudējumu viesos pret Vinipegas "Jets". "Lightning" piekāpās ar 3:4 (0:0, 0:2, 3:2), pārtrūkstot trīs uzvaru sērijai.
Couple of Holmberg goals for the feed ⤵️ https://t.co/6dVPeOLCrL— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) November 9, 2026
Mājinieki līdz trešā perioda vidum bija iekrājuši pārsvaru 3:0, tomēr "Lightning" noslēdzošās trešdaļas vidū guva trīs vārtus četrās minūtēs un piecās sekundēs, panākot izlīdzinājumu. Uzvaru "Jets" nodrošināja Marka Šaiflī precīzais metiens vairākumā 1,6 sekundes pirms mača beigām.
Girgensons laukumā pavadīja 14 minūtes un 57 sekundes, rezultatīvi piespēlēja Pontusam Holmberjam otro vārtu guvumā, izpildīja vienu metienu pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, uzvarēja astoņos no 15 iemetieniem un maču noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +2. Šosezon Girgensons 14 spēlēs sakrājis četrus (1+3) punktus.
"Lightning" rindās Holmberjs guva divus vārtus, bet reizi precīzs bija Brendons Heigels, savukārt mājinieku sastāvā bez Šaiflī vārtus guva arī Kouls Perfeti, Morgans Barons un Breidens Jēgers. "Lightning" ar 24 punktiem 17 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Bufalo "Sabres".
Šilovs ielaiž četrus vārtus
Zaudēja Artūrs Šilovs un Pitsburgas "Penguins", kas viesos ar 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) atzina Anaheimas "Ducks" pārākumu. Latviešu vārtsargs neaizvadīja to labāko vakaru, atvairot 20 no 24 metieniem jeb 83,3%. Piektos vārtus pretinieki guva tukšos.
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Trīs vārtus mājinieku rindās guva Katers Gotjē, kuram šis bija trešais "hat trick" pēdējās piecās spēlēs, bet vēl pa reizei precīzi bija Mikaels Granlunds un Tristans Luno. "Penguins" sastāvā ar precīziem metieniem izcēlās Kriss Letangs un Rikards Rakels.
"Penguins", kas zaudējusi jau četrās no pēdējām piecām spēlēm, ar 14 punktiem 18 mačos Austrumu konferencē ieņem 15. pozīciju un nākamo spēli aizvadīs ceturtdien no rīta pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Sanhosē "Sharks".
Bļugeram ar "Maple Leafs" sakāve
Zaudēja arī Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto "Maple Leafs", kas savā laukumā ar 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) piekāpās Ņūdžersijas "Devils".
Bļugers spēlēja 15 minūtes un 40 sekundes, no kurām trīs minūtes un trīs sekundes laukumā pavadīja mazākumā. Uzbrucēja kontā trīs metieni pa vārtiem, uzvarēti pieci no 16 iemetieniem un neitrāls lietderības koeficients. Viesu rindās visus 23 metienus atvairīja vārtsargs Konors Helebaks, tiekot pie sava pirmā "sausā" mača "Devils" sastāvā. Divus vārtus uzvarētāju rindās guva Timo Maiers, bet pa reizei precīzi bija Niko Hišīrs un Konors Brauns.
"Maple Leafs" ar 18 punktiem 19 mačos Austrumu konferencē atrodas 11. vietā un nākamo spēli aizvadīs naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Kolorādo "Avalanche" hokejistus.
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