Vieglatlēte Agate Caune negaidīti paziņo par karjeras beigām
Par profesionālās sportistes beigām sociālajos tīklos paziņojusi 22 gadus vecā garo distanču skrējēja Agate Caune.
Vien 22 gadus vecā sportiste par lēmumu aiziet no profesionāla sporta paziņoja savā sociālā tīkla "Instagram" kontā. "Esmu pieņēmusi lēmumu noslēgt savu profesionālo karjeru skriešanā. Skriešana vienmēr paliks manā sirdī. Es turpināšu skriet, bet vairs ne profesionāli - veselībai, priekam un kopā ar draugiem," raksta Caune.
"Citi varbūt teiks, ka mana sportiskā karjera bija īsa, bet es teikšu pietiekami gara, lai piedzīvotu un sasniegtu ļoti daudz. Esmu labojusi vairākus jauniešu, junioru un pieaugušo rekordus dažādās skriešanas distancēs, startējusi augsta līmeņa starptautiskās sacensībās un izcīnījusi medaļas Eiropas U20 čempionātā. Pieredze, ko ieguvu, cilvēki, kurus satiku, un iespējas, ko sports man pavēra, ir neaprakstāmas. Par to visu esmu no sirds pateicīga."
"Taču medaļai vienmēr ir arī otra puse. Ir bijuši brīži, kad šķita, ka pamats zem kājām pazūd. Brīži, kad nezināju, vai spēšu atkal piecelties, vai mans ķermenis izturēs slodzi un vai vēl kādreiz sasniegšu rezultātus, uz kuriem tiecos. Ir bijuši arī vārdi un situācijas, kas sāpinājušas vairāk, nekā apkārtējie spējuši iedomāties. Taču es mācījos nepadoties, saglabāt ticību sev un iet uz priekšu arī tad, kad tas nebija viegli. Šis ceļš man iemācīja daudz vairāk nekā tikai skriet. Tas iemācīja būt pacietīgai, piecelties pēc kritieniem, ticēt sev un turpināt arī tad, kad ir grūti."
Caune 2023. gadā Eiropas U-20 čempionātā izcīnīja zeltu 3000 un 5000 metru skrējienos, kā arī uzvarēja 5000 metru skrējienā Eiropas spēlēs. Viņas kontā ir vairāki Latvijas rekordi dažādās distancēs U-18, U-20 un U-23 grupās, kā arī nacionālais rekords 3000 metru skrējienā.
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