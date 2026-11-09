Slovākijas U-20 izlases spēlētājam ar slidu pārgriež rīkli
Briesmīgs incidents noticis Slovākijas un Čehijas U-20 izlašu spēlē Piecu nāciju turnīrā Zviedrijas pilsētā Nīšēpingā, kur slovāku spēlētājs Matušs Valeks guva smagu kakla traumu, vēsta Slovākijas ziņu aģentūra TASR.
Incidents notika spēles 15. minūtē pēc iemetiena Slovākijas izlases aizsardzības zonā, kurā piedalījās Valeks un Čehijas uzbrucējs Viktors Šamals. Lai gan slovāku hokejists iemetienā uzvarēja, Šamals viņam uzkrita un ar slidas papēža daļu nejauši trāpīja Valekam pa kaklu.
17 gadus vecais Valeks nekavējoties devās uz rezervistu soliņu, kur saņēma neatliekamo medicīnisko palīdzību. Spēles tiesneši nosūtīja abu komandu spēlētājus uz ģērbtuvēm un apturēja maču. Ņemot vērā notikušā izraisīto šoku visā komandā, situācijas nopietnību un bažas par spēlētāja veselību, abas komandas vienojās maču neturpināt. Tobrīd Čehijas izlase bija vadībā ar 1:0.
“Pateicoties paša spēlētāja ātrajai reakcijai, kā arī Slovākijas U-20 izlases medicīnas personāla un atbalsta komandas operatīvajai rīcībai, viņš tika nekavējoties nogādāts slimnīcā,” paziņoja Slovākijas Hokeja federācija (SZĽH).
Par laimi, Valeka dzīvībai briesmas nedraud. “Mēs esam ļoti priecīgi, ka pēc šīs šausminošās traumas ar viņu viss būs kārtībā. Vakar viņam tika veikta operācija, bet šodien ārsti jau devuši atļauju turpināt atveseļošanos mājās. Mēs regulāri sazināmies gan ar Valeku, gan komandas treneriem. Ar šī ieraksta starpniecību Matušs vēlas nodot sveicienus visiem līdzjutējiem un pateikties par pēdējo stundu laikā saņemto atbalstu,” svētdien paziņoja Slovākijas Hokeja federācija.
Jāpiebilst, ka 2023. gada 28. oktobrī pēc šāda veida ievainojuma 29 gadu vecumā dzīvību zaudēja latviešu hokejista Teodora Bļugera bijušais komandas biedrs Ādams Džonsons, ar kuru viņi savulaik spēlēja NHL Pitsburgas klubā “Penguins”. Traģēdija notika Lielbritānijas Elites hokeja līgas (EIHL) Izaicinājuma kausa spēlē, kurā Džonsona pārstāvētā Notingemas “Panthers” tikās ar Šefīldas “Steelers”. Spēles 35.minūtē pretinieku hokejists ar slidu trāpīja Džonsonam pa kaklu. Uzbrucējam tika sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība un viņš tika nogādāts slimnīcā, tomēr ārstiem glābt viņa dzīvību neizdevās.
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Nacionālajā hokeja līgā līdzīgas šausmas notikušas vairākas reizes. 1989. gada 22. martā Bufalo “Sabres” un Sentluisas “Blues” spēles laikā sadursmes laikā pretinieks ar slidu pārgrieza “Sabres” vārtsarga Klinta Malarčaka miega artēriju un daļēji pārgrieza jūga vēnu. Par spīti šaušalīgajām traumām, viņš spēja aizkļūt līdz rezervistu soliņam. “Vienīgais, ko gribēju, bija tikt prom no ledus,” viņš vēlāk stāstīja. “Mana māte skatījās spēli televīzijā, un es negribēju, lai viņa redz, kā es nomirstu.” Pateicoties mediķu ātrai reakcijai, viņa dzīvību izdevās izglābt un viņš nospēlēja līgā līdz 1996. gadam.
Savukārt 2008. gada 10. februārī Floridas "Panthers" slovāku uzbrucējs Rihards Zednīks spēlē pret Bufalo "Sabres" guva dzīvību apdraudošu savainojumu, kad viņa komandas biedrs Oli Jokinens zaudēja līdzsvaru viņa priekšā pēc sadursmes ar pretinieku spēlētāju. Šīs traumas dēļ Zednīks izlaida atlikušo sezonu, taču turpināja karjeru, nospēlējot līdz 2011. gadam.