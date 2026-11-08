Latvijas dambretisti izcīna septiņus pasaules jauniešu čempiontitulus 100 lauciņu dambretē
Latvijas dambretisti guva lieliskus panākumus Ķīnas pilsētā Sintai notikušajā pasaules jauniešu čempionātā 100 lauciņu dambretē piecās dažādās vecuma grupās, atsevišķi meitenēm un zēniem.
Kopumā tika izspēlēti trīs turnīri – no 30. oktobra līdz 5. novembrim norisinājās turnīri ar klasisko laika kontroli, 6.novembrī turnīri ar ātrās dambretes laika kontroli un pasaules jauniešu čempionāts noslēdzās 7. novembrī, kad tika izspēlēti turnīri ar ātrspēles laika kontroli.
Latvijas jaunie sportisti turnīrā ar klasisko laika kontroli izcīnīja desmit medaļas – četras zelta medaļas un čempionu titulus, divas sudraba un četras bronzas medaļas. Sacensībās ar ātrās dambretes laika kontroli Latvijas dambretisti izcīnīja četras medaļas – vienu zelta medaļu un trīs sudraba medaļas. Turnīrā ar ātrspēles laika kontroli Latvijas jaunajiem dambretistiem piecas medaļas – divas zelta medaļa, viena sudraba medaļa un trīs bronzas medaļas.
Pavisam Latvijai 19 medaļas no 90 iespējamām medaļām un izcīnīta otrā vieta valstu komandu konkurencē sacensībās ar klasisko laika kontroli un trešā vieta komandu ieskaitē ātrās dambretes un ātrspēles laika kontroles disciplīnās.
U8 vecuma zēnu grupā par pasaules jauniešu čempionu sacensībās ar klasisko laika kontroli kļuva un zelta medaļu izcīnīja Latvijas jaunais dambretists Henriks Šauva.
U10 vecuma meiteņu grupā sudraba medaļu sacensībās ar klasisko laika kontroli izcīnīja Latvijas dambretiste Valērija Krupeņa un Marlēna Gudēvica-Liepiņa ierindojās trešajā vietā un izcīnīja bronzas medaļu.
U10 vecuma zēnu grupā sacensībās ar klasisko laika kontroli Latvijas dambretists Ernests Andersons izcīnīja bronzas medaļu, bet ātrspēles sacensībās viņam otrā vieta un sudraba medaļa.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
U13 vecuma meiteņu grupā sacensībās ar klasisko laika kontroli un ātrspēlē par pasaules jauniešu čempioni kļuva un zelta medaļu saņēma nupat starptautiskās lielmeistares titulu ieguvusī Latvijas dambretiste Alise Misāne. Ātrās dambretes sacensībās sudraba medaļu izcīnīja Luīze Gudēvica-Liepiņa, bet Varvara Ivanova izcīnīja bronzas medaļas sacensībās ar klasisko laika kontroli un ātrspēles sacensībās.
U13 vecuma zēnu grupā otro vietu sacensībās ar klasisko laika kontroli izcīnīja Latvijas dambretists Toms Andersons, bet ātrspēles sacensībās trešo vietu un bronzas medaļu izcīnīja Latvijas dambretists Aleksandrs Petrovs.
U16 vecuma grupā meitenēm teicami startēja Latvijas dambretiste Malvīne Misāne, kura izcīnīja divus pasaules jauniešu čempiones titulus – zelta medaļa izcīnīta sacensībās ar klasisko laika kontroli un turnīrā ar ātrspēles laika kontroli, bet ātrās dambretes sacensībās izcīnīta sudraba medaļa. Par pasaules čempioni ātrās dambretes sacensībās kļuva un zelta medaļu saņēma Latvijas dambretiste Evelīna Orlovska, bet sacensībās ar klasisko laika kontroli Latvijas dambretiste Milana Fideline izcīnīja bronzas medaļu.
U19 vecuma grupā junioriem veiksmīgi startēja Latvijas dambretists Pēteris Kripans, kurš kļuva par pasaules jauniešu čempionu, izcīnot zelta medaļu turnīrā ar klasisko laika kontroli, bet turnīrā ar ātrās dambretes laika kontroli viņš izcīnīja otro vietu un sudraba medaļu.