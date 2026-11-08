"Bodo/Glimt" fani izkrīt caur Norvēģijas stadiona tribīnes grīdu
Norvēģijas augstākās futbola līgas spēles laikā starp “Tromso” un “Bodo/Glimt” vairāki viesu komandas līdzjutēji izkrita pa tribīnes grīdas caurumu. Viens cietušais nogādāts slimnīcā.
“Romssa Arena” stadionā svētdien notiekošā spēle tika apturēta neilgi pirms pirmā puslaika beigām, kad “Bodo/Glimt” vārtsargs Ņikita Haikins pievērsa tiesneša uzmanību tribīnēs notikušajam. “Bodo/Glimt” preses pārstāvis Simens Pedersens ziņu aģentūrai “Reuters” pastāstīja, ka caur tribīnes grīdai izkrituši līdz pieciem cilvēkiem.
“Mēs stāvējām un lēkājām līdzjutēju dziesmas taktā, kad pēkšņi grīda iebruka,” vietējam laikrakstam “Verdens Gang” pastāstīja kāda “Bodo/Glimt" līdzjutēja. “Grīda pārlūza uz pusēm mums priekšā esošajā rindā. Vismaz divi cilvēki izkrita cauri grīdai, taču mēs nezinām, cik dziļi viņi nokrita un cik cilvēku kopumā izkrita.”
Pārējie “Bodo/Glimt” līdzjutēji tika pārvietoti uz citām stadiona tribīnēm, un spēle atsākās, vēsta BBC.
Mačs Trumsē, kur atrodas vistālāk uz ziemeļiem esošais Norvēģijas augstākās futbola līgas jeb “Eliteserien” kluba stadions, norisinājās spēcīgā lietū.
Incidenta brīdī rezultāts bija 0:0, taču pēc spēles atsākšanas “Bodo/Glimt” guva divus vārtus, nodrošinot čempionāta līdervienībai uzvaru ar 2:0. “Bodo/Glimt” turpina cīņu par Norvēģijas čempiontitulu ar “Viking”. Sezona noslēgsies decembra pirmajā nedēļā.