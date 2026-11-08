Asumiem pilnajā spēlē Balinskis ar "Panthers" piekāpjas "Bruins", rupekļa savainotais Vilmanis nespēlē
Latvijas aizsargs Uvis Jānis Balinskis ar Floridas "Panthers" komandu, kurai savainojuma dēļ nevar palīdzēt uzbrucējs Sandis Vilmanis, svētdien piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē.
"Panthers" viesos ar rezultātu 1:4 (1:3, 0:0, 0:1) zaudēja Bostonas "Bruins" vienībai.
Balinskis šajā duelī uz ledus bija 11 minūtes un 55 sekundes, četras reizes meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Tom Wilson will not face any supplemental discipline for this hit on Sandis Vilmanis, per @FriedgeHNIC. https://t.co/Exb0nUI1Lx— Sportsnet (@Sportsnet) November 8, 2026
Mača piektajā minūtē bostoniešus ar plaukstas metienu no zonas vidus vadībā izvirzīja Ēliass Lindholms. Nedaudz vēlāk veiksmīgi vārtu priekšā nocīnījās Maikls Eisimons, bet trešdaļas otrajā pusē Morgans Gīkijs realizēja vairākumu - 3:0. Nepilnas divas minūtes pirms došanās pārtraukumā Kārters Verhēge vairākumā raidīja ripu vārtu stūrī un samazināja mājinieku pārsvaru.
Otrajā periodā vārti netika gūti, bet trešā nogriežņa pirmajā minūtē "Bruins" hokejisti sarāva viesu aizsardzību un Džons Peterka panāca 4:1.
Pa divām rezultatīvām piespēlēm uzvarētāju rindās bija Davidam Pastrņākam un Pāvelam Zaham.
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Asumiem bagātā spēlē ar vairākiem kautiņiem un rupjībām abas komandas kopā iekrāja 126 soda minūtes. Jau spēles ievadā pēc iemetiena dūres izvicināja Breidijs Tkečaks un Ņikita Zadorovs.
"Panthers" ar 20 punktiem 18 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, kur "Bruins" ar 27 punktiem 18 cīņās ir vicelīdere.