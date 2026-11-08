Alberts Šmits
Hokejs
Vakar 22:34
Kamēr Alberts Šmits ārstē savainojumu, "Rangers" no AHL izsauc aizsargu
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Ņujorkas "Rangers" no Amerikas Hokeja līgas (AHL) izsaukusi aizsargu Marku Gaiso, taču nevieš skaidrību par šajā pozīcijā spēlējošā latvieša Alberta Šmita traumu.
Šmits sestdienas "Rangers" maču izlaida ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ. Ņujorkiešiem šobrīd nav pieejams arī aizsargs Šons Dērzi, kurš arī ārstē traumu.
Savā debijas sezonā Šmits NHL piedalījies 17 mačos un pagaidām ir bez rezultativitātes punktiem. Vidēji mačā viņš uz ledus bijis 14 minūtes un 29 sekundes.