Kamēr Alberts Šmits ārstē savainojumu, "Rangers" no AHL izsauc aizsargu
Foto: Getty Images via AFP
Alberts Šmits
Hokejs

Kamēr Alberts Šmits ārstē savainojumu, "Rangers" no AHL izsauc aizsargu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Ņujorkas "Rangers" no Amerikas Hokeja līgas (AHL) izsaukusi aizsargu Marku Gaiso, taču nevieš skaidrību par šajā pozīcijā spēlējošā latvieša Alberta Šmita traumu.

Kamēr Alberts Šmits ārstē savainojumu, "Rangers" n...

Šmits sestdienas "Rangers" maču izlaida ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ. Ņujorkiešiem šobrīd nav pieejams arī aizsargs Šons Dērzi, kurš arī ārstē traumu.

Savā debijas sezonā Šmits NHL piedalījies 17 mačos un pagaidām ir bez rezultativitātes punktiem. Vidēji mačā viņš uz ledus bijis 14 minūtes un 29 sekundes.

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