Marko Bedzeki uzvar "MotoGP" posmā Katarā, atliekot Markesa astotā čempiontitula svinības
Itālijas motosportists Marko Bedzeki svētdien izcīnīja uzvaru motošosejas pasaules čempionāta "MotoGP" klases 19. posmā - Kataras "Grand Prix" -, spānim Markam Markesam vēl nenodrošinot viņa astoto čempiontitulu.
"Aprilia" braucējs Bedzeki bija vadībā visu sacīksti, Markess ("Ducati Lenovo") finišēja otrais, bet aiz viņiem bija divi "SuperFile Trackhouse" braucēji spānis Rauls Fernandess un japānis Ai Ogura.
Titula cerības saglabāja arī Markesa komandas biedrs, spānis Horhe Martins.
"MotoGP" klasē šajā posmā nestartēja "Yamaha" komanda, kas drošības apsvērumu dēļ nedevās uz Kataru. Šīs komandas motosportisti gan necīnās par augstām vietām kopvērtējumā.
Kopvērtējumā pēc 19 posmiem Markesam ir 431 punkts, jeb par 60 vairāk nekā Martinam, kamēr trešais ar 357 punktiem ir Bedzeki, kurš arī saglabā izredzes uz titulu.
Šosezon "MotoGP" notiks 22 posmi, meistarsacīkstēm noslēdzoties novembrī. Iepriekšējā sezonā savu septīto "MotoGP" titulu izcīnīja Marks Markess.