Karloss Alkarass Parīzes "Masters" turnīrā.
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Šodien 21:19
Alkarass pirmo reizi uzvar Parīzes "Masters" turnīrā
Spānijas tenisists Karloss Alkarass svētdien pirmo reizi karjerā izcīnīja Parīzes "Masters 1000" čempiona titulu.
Ranga trešais numurs Alkarass finālspēlē ar rezultātu 7-6 (7:5), 7-5 uzvarēja planētas ceturto raketi amerikāni Benu Šeltonu.
Alkarass izcīnīja savu 29. ATP titulu karjerā un piekto šajā sezonā. "Masters" turnīros Alkarasam ir deviņi tituli. Oktobrī spānis uzvarēja turnīrā Japānā.