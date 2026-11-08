Alkarass pirmo reizi uzvar Parīzes "Masters" turnīrā
Foto: PSNEWZ/SIPA
Karloss Alkarass Parīzes "Masters" turnīrā.
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Alkarass pirmo reizi uzvar Parīzes "Masters" turnīrā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Spānijas tenisists Karloss Alkarass svētdien pirmo reizi karjerā izcīnīja Parīzes "Masters 1000" čempiona titulu.

Alkarass pirmo reizi uzvar Parīzes "Masters" turnī...

Ranga trešais numurs Alkarass finālspēlē ar rezultātu 7-6 (7:5), 7-5 uzvarēja planētas ceturto raketi amerikāni Benu Šeltonu.

Alkarass izcīnīja savu 29. ATP titulu karjerā un piekto šajā sezonā. "Masters" turnīros Alkarasam ir deviņi tituli. Oktobrī spānis uzvarēja turnīrā Japānā.

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