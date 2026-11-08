Lando Noriss triumfē Sanpaulu "Grand Prix"; "Mercedes" izcīna Konstruktoru kausu
"McLaren" pilots Lando Noriss svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) 21. posmā - Sanpaulu "Grand Prix" -, kamēr Konstruktoru kausā titulu nodrošināja pasaules čempiona Kimi Antonelli pārstāvētā "Mercedes".
Noriss sacīksti sāka no pirmās vietas un uzvarēja otrajā "Grand Prix" pēc kārtas. Lietainajās sacensībās no 21. vietas startā līdz otrajai finišā aizcīnījās Makss Verstapens ("Red Bull"), kura komandas biedrs Izaks Hadžars finišēja trešais.
Aiz pirmā trijnieka bija "Mercedes" piloti Džordžs Rasels un Antonelli, tālāk finišēja uzvarētāja komandas biedrs Oskars Piastri, septītais bija Šarls Leklērs ("Ferrari"), astotais finišēja Līams Losons (RB), devītais bija Lūiss Hamiltons, bet kā pēdējais pie punkta tika Niko Hilkenbergs ("Audi").
Pēc 20 no 23 posmiem Antonelli kontā ir 390 punkti, Verstapens ir sakrājis 279 punktus, Raselam ir 262 punkti, Hamiltonam ir 261, Leklēram - 251 punkts, bet Norisam - 246 punkti.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir iekrājusi 652 punktus, otrā ar 512 punktiem ir "Ferrari", 415 punktus ir sakrājusi "Red Bull", bet 398 punktus - "McLaren".
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā, Bahreinas "Lielās balvas" izcīņai notiekot Malaizijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".